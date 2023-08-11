社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

絕大多數納稅人都知道退休之後可領取社安金的福利，但社安金的配偶福利(spousal benefit)則較少人知道。（Getty Images）

絕大多數納稅人都知道退休 之後可領取社安金 的福利 ，但社安金的配偶福利(spousal benefit)則較少人知道。

符合資格的配偶，即使從來不曾上班，也可以透過另一半領取終身社安金。如同其他政府計畫，如果要讓領取福利最大化，一定要遵守某些規則。

配偶福利金額可能比自己的社安金還高

如果從事兼差工作或職場生涯出現大量空檔，退休後領取社安金的金額並不多。但對於已婚民眾來說，配偶福利金額可能超出預期。

1960年後出生民眾等到完全退休年齡67歲才申請社安金，便可拿到自己的全額福利或者另一半所領金額的50%，看哪個金額高。舉例來說，如果另一半每月領取3500元社安金，配偶達到完全退休年齡就可以申領每月1750元。

根據統計，在2022年當中，絕大多數退休勞工每月領取社安金金額為1656.30元，因此配偶福利的金額極有可能比自己的社安金還高。

如果另一半提早申請社安金，配偶福利將因此降低

完全退休年齡是67歲，但社安金最早在屆滿62歲就可領取，不過會損失大約30%福利。如果另一半在62歲就開始領社安金，配偶福利將連帶受到永久影響。

舉例來說，若67歲可以領取2000元社安金全額，但提前到62歲領取，只能拿到1400元。配偶福利的計算是與另一半社安金金額高低直接相關，因此如果另一半在67歲申請社安金，50%做為配偶福利便為1000元，另一半提前在62歲就申請社安金，50%做為配偶福利的情況下，就只能拿到700元而已。

配偶福利不會因為等到70歲才申領而較高

1943年後出生的民眾，屆滿完全退休年齡之後，每延遲一年領取社安金，福利就可多拿8%，直到70歲。

舉例來說，若67歲每月可拿到2000元社安金全額，延到70歲領取，每月就可拿到2640元。不過，配偶福利的計算還是根據2000元來計算50%，也就是每月拿到1000元，並不是根據2640元做為基準。

即使離婚，還是有配偶福利可拿

結婚至少十年以上但後來離婚，離婚之後沒有再婚，一樣有資格領取社安金配偶福利。然而，離婚之後還沒到達完全退休年齡就申領配偶福利，拿到金額將會打折。