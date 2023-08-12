通膨緩 明年社安金支票調幅減少 每月平均僅調高約55元至1892元

若未來兩個月通膨仍按近期趨勢上升，2024年受益人領到的每月社安金支票增幅將低於2023年的8.7%，每月平均調高約55元，達到1892元。(Getty Images)

由於通貨膨脹步調放緩，6月通膨率降至兩年多來的最低水平，當局10日披露7月生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)幅度已降為3%。分析師和非營利組織估計，若未來兩個月通膨仍按近期趨勢上升，2024年受益人領到的每月社安金 支票增幅將明顯少於2023年的8.7%；2024年每月平均社安金支票將從今年的1837元調高約55元，達到1892元。

社安金管理局10月將宣布2024年官方年度COLA增長率，並據以調整社安金發放增減幅度。

倡導加強社安金和聯邦醫療保險計畫(Medicare)福利 的非營利組織「老年人聯盟」(Senior Citizens League)分析師強生(Mary Johnson)表示，2024年COLA預估增幅約3%，略高於過去20年的COLA平均水平2.6%。

若未來兩個月通膨仍按近期趨勢上升，2024年受益人領到的每月社安金支票增幅將低於2023年，每月平均調高約55元，達到1892元。(路透)

非營利組織「負責任聯邦預算委員會」(Committee for a Responsible Federal Budget)預計2024年COLA增幅約為3%，若天然氣價格繼續上漲，COLA可能會更高。社安金官員3月報告預計明年的福利增幅約為 3.3%。

對全國約6700萬領取社安金福利的退休人員和身障人士來說，社安金是許多人跟上通膨步伐的唯一收入來源，每年付款額度的變化，將對收支平衡產生重大影響。2023年8.7%的增幅，是四十年來生活成本福利幅度調整最大的一次。

根據樂齡會(AARP)對近期政府數據的分析，65歲以上人士，有40%的受益人五成以上收入依賴社安金；14%的受益人九成以上的收入依賴社安金。

負責任聯邦預算委員會主席麥金尼斯(Maya MacGuineas)表示，今年COLA增加8.7%，使社安金信託基金可能破產 的日期提前了一年。3%的COLA不太可能對破產日期產生重大影響，社安金受託人預計破產日期將在2034年發生。除非國會採取行動支持該計劃，否則社安金受益人在那之後將獲得約80%的預定福利。