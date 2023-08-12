調查：若62歲退休、活到100歲 僅3成能負擔逾20年退休生活

民調顯示，只有30%美國人負擔得起20年以上的退休生活。(Getty Images)

金融服務公司「愛德華瓊斯」(Edward Jones)與樂齡顧問機構「年齡浪潮」(Age Wave)聯合民調顯示，只有30%美國人能夠負擔得起超過20年以上的退休 生活。

約有69%受訪美國人說希望能活到100歲，根據蓋洛普民調(Gallup)，美國民眾平均退休年齡為62歲，因此估算起來美國人從退休之後若要活到100歲，有長達38年的退休生活，如同要跑一場財務馬拉松。

美國民眾實際能夠負擔的退休生活與內心嚮往的退休生活，存在著現實與理想之間嚴重落差。「愛德華瓊斯」建議民眾可以透過以下方式增進退休生活的財務安全感：

一、減少或消除債務

51%受訪退休族說，房貸、信用卡卡債與其他債務還清或降低之後，終於有了財務安全感，其中又有60%受訪民眾說，債務解決後日子變得較好過，影響遠遠超過其他理財方式的效果。

二、還在職場工作時盡可能存錢

理財專家說，越早開始儲蓄越好，才能讓複利(compound interest)錢滾錢的效果發揮到極致。不過，屆臨退休的受訪者中，只有37%表示在職場上工作的期間有做到盡可能存錢。

民調顯示，只有30%美國人負擔得起20年以上的退休生活。(Getty Images)

三、購買醫療補充保險(supplemental health insurance)

醫療花費是退休生活最昂貴的開銷之一，俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險 計畫(Medicare)並不足以應付所有醫藥費用。購買醫療補充保險能讓退休族減少自掏腰包的醫療開銷，這些方案通常稱為差額保險計畫(Medigap)。一般而言，退休族必須參加紅藍卡A部份住院保險(Part A)及B部分看診保險(Part B)，才能符合參加補充保險的資格。

四、遵守理財與預算規畫

大約42%受訪退休族說，擬妥理財與預算規畫後確實遵守，其中有40%退休族說，嚴格遵守理財計畫讓生活獲得大幅改善。

五、向政府與社福機關求助

許多退休族符合資格可以領取政府與社福機構的糧食、藥品與住房補助，但卻未善加利用。「愛德華瓊斯」問卷調查中，只有16%受訪退休族表示，曾向政府或社福機構尋求財務或其他方面協助。