不單婚禮貴 喝一次喜酒也要花費逾600元

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通貨膨脹 居高不下，萬物齊漲，不單婚禮費用昂貴，就連喝喜酒的賓客今年應邀參加婚禮，估計就得付出超過600美金的代價，是一筆相當沉重的開銷。

對於出席婚禮的闊綽程度，存在著極大的世代差異。財經網站Bankrates今年三月的一項調查顯示，Z世代今年為了參加一場婚禮，最高願意支付1211元的花費，千禧世代也捨得花上1191元，X世代的支出上限是974元。相較之下，嬰兒潮世代最高只願意付667元去參加一場婚禮。整體而言，根據Bankrates的統計，今年國人參加婚禮的平均預期花費是每人611元。

不過，更令人擔憂的是，Bankrates的調查發現有18%的受訪者要用信用卡 來支付參加婚禮的費用。若加上循環利息，喝喜酒的代價將變得更為昂貴。

一般而言，參加婚禮的費用主要花在三大項目上面：

1. 交通和住宿。如果婚禮舉行地點不在你所居住的地區，赴外地的旅費將是最大開銷；你所選擇的交通工具、停留時間長短、住宿地點的水準、甚至是婚禮地點，都會影響到付出金額多寡。根據Bankrates統計，每名婚禮賓客預期在這個項目上的最高支出為456元。

2. 服裝和打扮。出席盛宴總免不了要精心打扮一番，買套新衣服、換個髮型、再來個美甲光療護膚，應該不過分吧？受訪民眾表示，他們最多願意付出274元讓自己看起來光鮮亮麗。

3. 結婚禮物。婚禮顧問說，給新人送禮沒有任何硬性規定。但大部分的人還是會根據婚禮規模的大小，或是與新人的交情深淺，來決定禮物的內容和金額。Bankrates調查發現，民眾預期的賀禮預算 上限是 321元。

如果你今年內有機會獲邀參加婚禮，理財專家建議當你收到「把日子留下來」(save the date)的通知時，最好同時也開始把錢存下來；擬定一份開支計畫，列出必要支出項目的預算額度，開始從日常開銷中撙節一部份下來，作為支付出席婚禮的費用。不要打腫臉充胖子，迫於人情壓力而過度消費。如果真的負擔不起，也不要不好意思婉拒出席。