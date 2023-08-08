2年付清近百萬債務 這名護士如何做到？

一名護士在兩年內還清近百萬元債務，甚至創立了自己的理財網站。示意圖。(美聯社)

麥卡羅伊(Naseema McElroy)原本舊金山 地區擔任護士，但由於生活方式和缺乏金融知識，多年來累積近百萬元的債務，她逐漸意識到財務狀況已經失控。但在當頭棒喝後，她不僅在兩年內還清近百萬元債務，甚至創立了自己的理財網站「Financially Intentional」，除了決心外，也要歸功於從理財專家拉姆賽(Dave Ramsey)學到的兩招。

麥卡羅伊接受個人理財網GOBankingRates採訪時表示，她在大女兒快一歲時意識到，如果意外發生，她沒有為女兒準備任何計畫。她最大的債務是在舊金山灣區的房子，除此之外還有近20萬元的學貸 、房子申請的403(b)貸款、車貸，還有日常消費債務。麥卡羅伊通過兼職等每年可賺23萬元，但似乎還是無法擺脫存不到錢的月光族循環。

這時麥卡羅伊知道必須教育自己如何擺脫困境，除了增進金融知識，金錢觀也要轉變才能重新掌控財務狀況。從2015年到2017年，她把多出來的每分錢都用來還學貸。她最終決定賣掉房子，解決掉57.5萬的房貸，同時出售用來出租的公寓，使她獲得約20萬元利潤，還清那時只剩1.9萬元的學貸。

麥卡羅伊說拉姆賽的兩個基本方法幫助她還清債務。首先是零基預算 法(Zero-base budgeting，ZBB)，也就是忽略歷史支出，每次規劃預算時都要複查各個細項的需求。應用在個人償債時，支出不得超過收入，且預算細項之一必須是債務。

接著是雪球還債法(debt-snowball method)，列出所有債務後並從最小的金額開始償還。如此一來可以迅速獲得成就感，讓人有動力償還更高的債務。「這兩件事就讓我花了幾個月的時間，但一旦做到就變得有動力。」

麥卡羅伊最後給出建議，如果你目前負債累累、難以理出頭緒，那就一次專注於一筆債務，制定計劃並開始積蓄。「負債時最糟的事就是什麼都不做。很多人常常想一次弄清楚所有的財務狀況，但只會讓你陷入分析癱瘓，你感覺做不了事或者因為看不到未來而放棄。只要在一件事上努力至少三個月，就會看到很大進展，然後就可以將此經驗融入到其他財務狀況。」