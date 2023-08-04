利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶

存款帳戶(savings accounts)長達數年利息極低，如今在聯準會一連串升息之下，利息條件好轉，但許多美國人卻沒有得到最佳利率。(Pexels)

存款帳戶(savings accounts)長達數年利息極低，如今在聯準會一連串升息之下，利息條件好轉，但許多美國人卻沒有得到最佳利率 。

桑坦德銀行(Santander)公布最新調查指出，儘管面臨通膨因素，將近70%中產階級美國民眾還是沒有把錢從存款帳戶轉到條件較佳的高利息儲蓄 帳戶(higher-yielding accounts)。

通膨雖已趨緩，但今年6月仍比一年前高出3%左右。利率資訊網站DepositAccounts統計顯示，根據7月25日為止的資料，目前市場上條件最好的儲蓄帳戶前1%，利息約有4.5%，相較之下，傳統銀行存款帳戶利息平均只有0.42%。

紐約投資 機構Wealthspire Advisors副總裁布拉迪(Kevin Brady)說，民眾沒有使用高利息儲蓄帳戶的原因，就是懶惰。他說，人們為每天生活忙碌，需要做研究尋找新帳戶， 還要執行改變計畫，只能在處理事情優先順序名單上往後挪。

吉布森財富管理(Gibson Wealth Management)理財規畫師吉布森(Brandon Gibson)說，某些民眾則是知道有高利息儲蓄帳戶的存在，卻認為不值得大費周章。他說，如果民眾投資組合已經存到100萬元，或許認為不值得為了5萬現金能多賺2%或3%利息而轉換戶頭。

吉布森指出，不想轉換戶頭的心理，對於網路銀行與實體銀行之間尤其明顯，因為網路銀行可能較不方便，況且新興網路銀行難保未來不會調降利息。

另一方面，戶頭存款較少的民眾，轉換戶頭的動機相對較低。

信評機構益博睿(Experian)今年5月調查發現，存款帳戶利息不到3%的民眾當中，約有40%認為存款不夠多，不值得更換戶頭；存款帳戶裡只有數百元的民眾，以目前利息計算，更換戶頭後可能只能多賺幾塊錢的利息而已。不換戶頭的原因還包括「太忙了」。