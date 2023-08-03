理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

「自動百萬富翁」一書作者巴赫認為，一有資格便該盡快開始領社安金。Getty Images

經常可以看到一些理財專家建議，領取社安金 的時間越晚越好，以極大化領取的金額。從數字來看，這是合理的。例如完全退休 年齡是66歲，如果等到67歲才開始領，將可獲得社安金的108%；如果等到70歲才開始領取，將可獲得社安金的132%。

但「自動百萬富翁」（The Automatic Millionaire ）一書作者巴赫（David Bach）認為，這樣的等待並不值得。以下是巴赫認為應該一有資格便盡快開始領社安金的原因。

盡早領取 才有更多時間享受

理想的情况是，其他退休收入來源足以支應生活所需，社安金只是額外的一筆錢。這樣的話，越早開始領取，就能越早善用這筆「多出來」的錢。

巴赫說，關於這個事實，大多數專家都不會告訴你。首先，如果退休後不需要靠社安金生活，在有資格領取的時候就開始領。為什麼呢？因為這是一筆免費的「餘錢」，就該立即享受。

他說，多出去旅行、搭飛機坐頭等艙、幫助孩子、寵愛孫子、捐款行善、玩得開心；不要等待，現在就去享受生活。

即使須靠社安金度日 也該盡快開始領取

如果需要仰賴社安金為退休生活提供部分金援，那就更有理由盡早開始領取。根據目前情況，社安局預計到2035年，税收將僅够支付75%的社安金支出。

巴赫說，如果真的需要靠社安金生活，那麼就要做好有一天收入會減少的準備。他表示，在還沒有資格領社安金之前，最重要的是積極地儲蓄 ，為社安金收入可能被削減預做準備。

巴赫說，從今天就開始增加401（k）和 IRA 帳戶，不要等待，也不要找任何藉口，哪怕只增加 1%的儲蓄也會有幫助。

巴赫表示，他也打算遵循自己對別人的建議。他說，他鄭重聲明，只要一有資格領取社安金，立刻就會去領，不會等待；因為政府只會延後民眾領取的日期、並且削減支付金額。