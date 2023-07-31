美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？

全美約有2027萬名百萬富翁，大多數人的財產並非繼承而來，其中有超過三分之二的百萬富翁是企業家。Getty Images

全美約有2027萬名百萬富翁，大多數人的財產並非繼承而來，「富二代」只佔了20%。其中有超過三分之二的百萬富翁是企業家，然而他們都把錢存放在哪些地方？投資 理財網站SmartAsset為大家解謎：

現金和等值有價物品

許多百萬富翁持有大量現金或流動性高的等值有價物品，他們在開始投資前會先建立一個應急的帳戶；而他們的銀行帳戶和一般人不同，多由私人銀行管理。這些私人銀行提供個人財富管家，讓富豪們不須在出納窗口排隊。

研究指出，百萬富翁的資產約有25%為現金，如此可以抵消市場波動，並為投資組合提供避險管道。與現金等值的物品是流動性與現金一樣的金融工具，也是百萬富翁熱中的投資。現金等價物包括貨幣 市場共同基金、定存單、商業票據和國庫券。

一些百萬富翁會將現金投資國庫券，不斷滾利息、加碼；等需要現金時，再將之變現。國庫券是政府為籌集資金而發行的短期票據，民眾通常以折扣價購買，出售時面值與售價間的差額即利潤。股神巴菲特的投資組合中，便有許多貨幣市場帳戶及國庫券。

其他百萬富翁的保險 箱裡會裝滿不同貨幣的現金，這些保險箱遍佈世界各地，每種貨幣都存放在使用該貨幣交易的國家。

200多年來，房地產一直是最受百萬富翁青睞的投資標的，也是他們創造和保持財富的主要方式。在購買一些個人房地產之後，他們通常也會投資辦公室、旅館、運動場館、橋梁等商業項目。

百萬富翁往往擁有大批房地產投資組合，一旦成為買家，房地產經紀人也會為他們尋找合適標的，也不難獲得融資。大投資者往往豪擲數百萬元在房地產上；長遠來看，這是一種報酬豐厚的項目，也是富豪幾乎不會失手的投資。

股票 與股票基金

有些百萬富翁的投資方式相對簡單，他們把錢放在指數基金和配息股票，就毋須費神管理。

不少百萬富翁的投資組合中只有幾檔股票，有些人會持有指數基金，因為收益頗豐，且不需花時間管理；手續費低之外，又能分散風險。被百萬富翁相中的配息股票，則是能提供被動收入。

私募股權投資和對沖基金

除非身價超過千萬，否則應該不會涉入對沖基金或購買私募股權基金。私募基金通常是大學或養老基金等大型機構的投資標的，投資者必須具有一定的淨資產（至少25萬元），可以是個人或組織。私募股權基金在法規上較為寬鬆，是某些超級富豪的最愛。