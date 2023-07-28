值得三思…做這五件事 恐有損個人信用

按時還款和控制債務可以建立良好的信用評分，但有些情況卻會損害個人信用評分。Getty Images

和銀行打交道，最重要的就是個人的信用評分，小至信用卡 額度、大至房屋貸款 。眾所周知，按時還款和控制債務可以建立良好的信用評分，但有哪些情況會損害信用評分呢？保險 理財網站the ascent分析了以下五種情況可能有損個人信用：

1. 共同簽署抵押貸款

聯名簽署他人貸款，可能會影響你的財務狀況。一旦所聯署的親人或朋友未能按時還款，他本人和為之擔保的人信用評分都會受到影響。

只有在確信對方會準時還款的情況下，才可以為人擔保。為了保護自己，最好每月索取一份付款證明；若發生逾期付款，才不會讓自己措手不及。

2. 舉債和別人比排場

一個人可能犯下的最昂貴錯誤之一就是舉債充闊佬，所背負的債務越多，債務收入比（debt-to-income, DTI）就越高。雖然DTI不是計算信用評分的因素，但貸款機構在確定個人是否有資格取得貸款之前，都會審查DTI。

多數貸款機構會設定DTI須低於36%，如果個人的DTI達到40%，可能很難獲得汽車或信用貸款。

3. 偶爾逾期還款

一般人通常認為，如果按時支付大部分款項，貸款機構就會忽略偶爾的逾期付款；但事實並非如此，絕大多數貸款機構每月都會向三大信用局（credit bureaus）Equifax、Experian和TransUnion提交一份報告。報告中會列舉個人當月履行財務義務的狀況，如果錯過一次還款，將會損及信用評分。

另一個常見的誤解是，部分還款比不還款要好；但其實部分還款可能會受到與逾期還款同樣的懲處。

4. 同時開立過多信用卡

新信用卡獲得批准是件好事，代表個人信用評分良好；但如果開立太多新卡，情況就不一樣了：

- 個人每次申請信用卡，發卡機構都會進行一次嚴格的信用檢查，而每次信用檢查都會使個人信用評分下降一些。

- 若有需要申請信貸，債權人會查看記錄，若個人申請信用卡頻率過高，也會被視同一項警訊。對想獲得的信貸，便無法十拿九穩了。

5. 關閉信用卡帳戶

關閉信用卡有幾種情況會有損信用分數：

- 債務與信貸使用率：關閉現有帳戶會影響債務與信用利用率（debt-to-credit utilization rate），也稱為信貸利用率。該比率代表個人目前使用的循環信貸總額除以可用信貸總額，債權機構都希望個人獲得的循環信貸多於使用的信貸。

- 信用記錄：貸款機構多希望看到個人長期管理多個不同類型信貸帳戶的紀錄，關閉帳戶會縮短信用記錄。