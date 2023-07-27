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薪水更優厚 為何大批機師拒「升職」當機長？

編譯潘勛／即時報導
數千航空公司機師寧可拒絕更豐厚的薪水，也不「升職」去當機長。示意圖。(Photo by Kenny Eliason on Unsplash)
數千航空公司機師寧可拒絕更豐厚的薪水，也不「升職」去當機長。示意圖。(Photo by Kenny Eliason on Unsplash)

工會人員及專家指出，因為作息不固定，休假日突然得停休開飛機，數千航空公司機師寧可拒絕更豐厚的薪水，也不「升職」去當機長，據估到明年夏季恐致很多航班停飛。

路透報導，就以聯合航空(United Airlines)副機長安德森(Phil Anderson)為例，他多次拒絕晉升為機長的機會，寧可不要更高薪水，也不想擔任行程難料的機長。

前航空公司總裁曼恩(Robert Mann)表示，因為機組人員吃緊，一些規模較小的地區性航空公司已被迫減少班機達二成；曼恩警告說，愈來愈多消費者恢復搭機旅行，機師們若是拒絕坐上機長位子，聯合航空之類的大公司也會碰到相同的問題。

找不到機師想升為機長，也不光是聯合航空的問題。據工會提供數據，在美國航空(American Airlines)就有7000多名機師選擇不當機長。美國機師工會發言人泰爾(Dennis Tajer)表示，過去7年間，婉拒升級的機師數目至少增加一倍。

副機長也幫忙導航、操控班機，但機長才是號令全機、負責安全的機師；兩種駕機任務都屬工會工作，但分類不同，薪水也不一樣。

很多聯航機師表示，高級副機長一直避免晉升，是因為不想放棄當前工作分類裡的年資，變成初級機長，而且私生活裡要冒更多打岔之虞。

機師們表示，依當前工作規則，公司可以要他們在休假日不甘願地接差事，而且航程可以「憑一時喜怒」就變更或延長。

資深可以讓機師們選擇或交換航程，來計畫假期，故對行程較有把握。但是，工作類別、航班基地或駕駛機型有變，就會影響到他們的年資。機長薪水較高，但初級機長要冒工作和生活難平衡的更大風險，接受無法預期的駕機行程、更多待命工作以及緊急通知就出任務。

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