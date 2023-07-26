出租6物業 亞裔男仍不放棄藥劑師工作的4原因

萊恩·周（Ryan Chaw）以購置房產作為實現財務獨立的策略，至今已擁有六處房產。Getty Images

萊恩·周（Ryan Chaw）是位房地產投資 者，他每周花不到一小時時間便能從中獲得超過7萬元的年收入。2016年，他開始購置房產，作為實現財務獨立的策略，至今已擁有六處房產。根據網路媒體內幕公司（Insider）查閱的文件，這些投資每月現金收入約6000元。雖然他並非全職投入這項投資事業，但他每周工作時間超過30小時，而且是個完全不同的領域。

儘管房產收入可觀，萊恩·周還是一名藥劑師，且短期內不打算放棄這份工作。他與Insider分享了他保留W-2全職工作、不加入「大離職潮」數百萬大軍行列的原因。

1. 他熱愛自己的工作

萊恩·周說，他熱愛藥劑師這份工作。他的職業生涯始於傳染病工作領域，這是他最喜歡的學科之一。他說，這就像在解謎，要弄清楚是哪種細菌或病毒導致疾病，然後選擇最能抑制這種細菌的藥物。

他認為這項工作不僅能激發智力，還能成就他助人的願望。他說，這就是他選擇這個行業的原因，可以為他人服務。萊恩·周還曾在兒科藥房工作過，在這個專業領域，他很容易看到和感受到自己對他人的影響。

2. 他希望在離職前實現財務自由

萊恩·周不想操之過急、太早放棄一份穩定的收入。他說，他不想陷入財務困境，而不得不在房地產上賺一筆。

相反的，他希望在達到完全的財務自由後，再考慮職涯的下一步發展。他說，他的策略是以安全可靠的方式進行；對他來說，就是每月擁有1萬元現金收入。

他在2016年開始投資房地產時，計畫在七、八年內實現財務獨立；他決定每年買一棟房子，之後就能擁有現金收入、實現財務自由。這是他的人生終極目標，他不想操之過急。

還有一個因素讓他不想放棄全職工作。他說，自雇人士很難獲得房屋貸款。大多數房地產投資者都需要獲得銀行融資 ，而擁有一份W-2工作則大大加分。

4. 他仍在思考下一步

目前，萊恩·周的目標是實現經濟獨立，但他仍在思考，一旦達成奮鬥目標，生活會是什麼模樣。他說，屆時他就可以按照自己的意願生活，並想清楚要花多少時間投入藥劑師這份工作。

他希望做到每年可向支持的慈善機構、尤其是從事過敏 研究者捐贈10萬元。他說，他期待有生之年能看到過敏症被治癒；他喜歡藥劑師這份工作、喜歡幫助別人，但他想更進一步對世界產生影響力。