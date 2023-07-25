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長者應急金最常用在哪兒？竟是支付這項醫療帳單

編譯莊瑞萌／即時報導
Photo by Pepi Stojanovski on Unsplash
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理財專家指出，太多長者等到財務風暴來襲才採取行動，若有應急金(emergency fund)則能沈著應付，而事先預備就是存出應急金的成功關鍵。

密西根州財務顧問亞當斯(Sandra Adams)說，50歲以上者擁有應急金，通常是與財務顧問合作的結果，因為一般人很難存出這筆錢。隨著退休年齡的逼近，擁有一筆應急金更為重要，以便應付健康、房屋與車子等突如其來的事情。

佛羅里達財務規劃師亞當(Mari Adam)表示，對長者而言，應急金的重點「不在於支付失業期間的費用，而是幫助面對龐大的意外支出。」在過去30年來，她發現最常見單筆大開銷就是高額牙科費用，因為大部分牙科手術並未納入聯邦醫療保險(Medicare，又稱紅藍卡)範圍，她的一位客戶便從應急金挪出8,000美元支付牙科費用。

其次則為突如其來的房地產額外費用。以佛羅里達南部沿岸住戶為例，當地社區委員會會要求居民共同分擔修復房屋因氣候和海水侵蝕的必要費用。亞當的一位客戶便動用3萬美元去支付這種費用。

財務規劃師包肯(Brenna Baucum)建議，設置應急金額應考量三個層面，包括每月固定開銷、每月固定收入與風險承受度。一般的經驗法是預留3到6個月的開支，但她有一些客戶更希望保有12到24個月的現金。Bankrate分析師漢立克(Mark Hamrick)表示，「應急金的金額過多總比過少好。」

亞當指出，對於還未開始領取社安金或退休金的年長工作人士來說，一旦失去了收入來源，應急金就形成一個重要保護網。絕大多數專家認為，應將應急金存放在容易取得的現金帳戶中，且應存在聯邦存款保險公司承保(FDIC-insured)的儲蓄帳戶中，即使利率較低也沒關係。包肯表示，可以考慮高收益儲蓄帳戶，因為目前有些利率可高達5%。

聯邦醫療保險 退休金 儲蓄

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