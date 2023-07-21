「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

2002年，14歲的努內茲（Eddie Nuñez）從秘魯移民 美國，在近4000 英里的路途中，他夢想著未來的新家和從未有過的生活。二十年後，努內玆和妻子佩納蘭達（Stefani Nicole Penaranda）在維吉尼亞州 的魯克茨（Lucketts）育有兩個孩子，擁有六份收入來源。根據CNBC查看的資料，去年他們的工作和生意總共進帳42萬元。

努內茲和妻子擁有一家剷雪車公司和七處房地產 ，佩納蘭達經營一家托兒所，還是名房地產經紀人，而努內茲則從事IT咨詢和網路安全承包工作。現年34歲的努內茲說，他們拚命賺錢，是為了提供孩子比自己年輕時更多的經濟保障。他說，他來自秘魯，一直都知道金錢的重要；「你的努力有多大，就能走多遠」。他想讓家人擁有自己小時候沒能享受到的一切。

努內茲承認，夫妻倆同時打六份工是一項挑戰；儘管如此，他並沒有停止的打算，他和佩納蘭達正在收購附近的一家秘魯咖啡店。

工作再工作 因為想要成功

求學時期，看著學校裡的其他孩子擁有無數的機會，而他的媽媽卻要打三份工，這讓努內茲很難受。他說，身為無證移民，想在美國生活、力爭上游，就意味著得工作、工作、再工作。

高中畢業後，努內茲在北維吉尼亞社區學院學習護理課程；因學費高達 1700元，因此他一次只能選一門課。在校園裡，他遇見了佩納蘭達，當時她的父親是名玻利維亞外交官。由於來自不同社會階層，佩納蘭達家人不贊成他們的戀情，威脅要向邊境巡邏隊舉報努內茲。

努內茲曾試圖在加拿大尋求庇護 ，卻在邊境被抓，遣送回美後遭逮捕入獄。身陷囹圄期間，他連續兩個月每天都到監獄圖書館研究自己的案情，確保自己對每個細節都瞭如指掌。努內茲說，在法庭申辯時，他的勤奮和在美重建人生的努力給法官留下了深刻印象。2011年2月，他獲得了美國庇護，回到維吉尼亞州，與佩納蘭達重逢，岳父母也終於接納了他。

為更快實現目標 擁有不同收入來源

努內茲重返校園，轉而學習網路安全，希望能更快地得到回報。期間，他想盡辦法、透過各種不同業務來增加收入；他和佩納蘭達賣過充氣彈跳床、出租巨型翻滾球、玩具車，甚至試圖開發和銷售一款名為Torito的遊戲；但所有嘗試都以失敗告終。

2011年底，努內茲和佩納蘭達開始大有斬獲，夫妻倆租下地下室和客房，買了一輛1.7萬元的剷雪車；隨後規模迅速擴大，車隊發展至10輛卡車。但多變的天氣讓剷雪車的生意起伏不定，他們決定縮減到兩輛。

2017年，佩納蘭達開了一家托兒所，收了12個孩子，去年的收入為16.83萬元，而身兼房地產經紀人，讓她在2022年賺進9600元。

2016年努內茲成為美國公民，兩年後他從馬里蘭大學網路安全科系畢業；現在，他的全職工作是網路安全承包商和兼差的顧問，年收入約為11.38萬元。他和佩納蘭達最近開始投資房地產，七處房屋每月能收取約10,800元租金 。

努內茲說，他在事業上的雄心並不代表他不滿足，他知道自己已實現了為家人創造舒適生活的最大目標。他說，他很感激母親和妻子，生活雖不容易，但也給了他很好的機會參與孩子們的日常生活，為他們提供自己小時候無法擁有的一切。