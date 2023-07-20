暑期打工的年輕人 應把握「最佳累積財富資產」

對於高中和大學生來說，暑假是個賺取學雜費或零用錢的好機會。Getty Images

對於高中和大學生來說，暑假是個賺取學雜費或零用錢的好機會。有了這些收入，尚未正式投入職場的年輕人也有資格開始投資 羅斯個人退休 帳戶（Roth IRA）。

羅斯個人退休帳戶允許個人將稅後收入用於退休。2023年，符合條件的勞工 最多可將6500元存入羅斯個人退休帳戶。

理財專家表示，對於年輕打工族來說，開設羅斯個人退休帳戶具有明顯的優勢。會計師斯洛特（Ed Slott）表示，每個人能累積財富的最大資產就是時間，而年輕人的時間比任何人都長，應該充分利用這個優勢。

斯洛特說，在父母或祖父母的幫助下，透過盡早開始投資，年輕人更有可能將這種習慣延續到投入職場、有份固定收入的階段。

專家表示，要開始將全部或部分收入投資於羅斯退休帳戶，青少年和身邊的長輩最好考慮以下幾件事：

理財專家表示，對於年輕打工族來說，開設羅斯個人退休帳戶具有明顯的優勢。Getty Images

1. 研究羅斯退休儲蓄 計畫的規則

羅斯個人退休帳戶在退休後最明顯的優勢是：取款時可以免稅，因為投入的錢已經繳過稅了。

但是，羅斯個人退休帳戶還有其他優勢，特別是可以在退休前的任何時候取出存款，免稅且不須付罰金；但只有在帳戶持有人年滿 59 歲半，且從首次建立羅斯個人退休帳戶的納稅年度起滿五年後，才能免稅提取存款。

雖然青少年打工族離這個年齡還有很長一段時間，但早點開始還是有幫助的，因為五年規則適用於任何羅斯退休帳戶的首次供款。斯洛特說，現在就開設羅斯個人退休帳戶、遵守五年規則，是個不錯的主意。

重要的是，在2023年，羅斯退休儲蓄計畫的繳款上限為6500元，但收入較低的年輕人的供款額度只能達到其收入的上限。

值得注意的是，符合羅斯退休儲蓄條件的收入可以是 W-2 收入或自雇收入。但是，例如當保母或修剪草坪的收入，則必須向國稅局報告，才符合羅斯退休儲蓄計畫的供款條件。

2. 和父母或祖父母連結在一起

一般來說，未成年人需要成年人代為開設和管理羅斯退休帳戶。帳戶通常會在孩子達到法定年齡（18歲或21歲，取決於各州規定）時轉至其名下。

父母、祖父母或其他監護人的參與還能在其他方面有所助益。斯洛特說，年輕人更有可能繼續存錢，尤其是在父母或祖父母為他們存錢的情況下，直到他們成年後擁有更高的收入。

代表未成年人供款的長輩們必須注意，供款不應超過未成年人的收入；例如，一名青少年的打工收入為4,000元，那麼父母或祖父母最多只能相對存入這麽多錢。

但如果青少年的收入超過2023年度的最高限額6500元，那麼對羅斯退休儲蓄計畫的供款上限就是6500元。

3. 考慮其他類型帳戶

理財專家藍南（Lannan）說，雖然羅斯個人退休帳戶具有明顯的優勢，但對於希望從第一份工作中留出資金的青少年來說，開設傳統儲蓄帳戶也是條很受歡迎的途徑。

現在開設這些帳戶有個明顯的優勢，那就是利率 更高；許多金融機構提供專門針對年輕儲蓄者和投資者的帳戶。