美國這五城 逾半待售房屋要價破百萬

在洛杉磯、舊金山、聖荷西、聖地牙哥和波士頓，有超過一半的待售房屋標價超過100萬元。Getty Images

房價 在2023年上半年持續呈漲升走勢，讓有意購屋者更難在預算內找到理想的房源。對於潛在買家來說，目前房地產 網站Zillow上列出的房屋價格許多都在七位數之譜，如果搜索的地區是熱點，情況更是如此。

根據房地產網站Point2的分析，在洛杉磯 、舊金山 、聖荷西 、聖地牙哥和波士頓，有超過一半的待售房屋標價超過100萬元。

Point2從全美100個人口最多的城市、調查其中30個最大的房屋市場掛牌情況，這些城市至少有50萬人口，看看哪些城市房屋標價百萬的比率最高。不出所料，加州在前五名中佔據了前四。

全美百萬元級住宅比率最高的5大城市

洛杉磯擁有最高比率的百萬元房源，近64%的待售房屋價格在100萬元或以上。儘管如此，但2023年5月當地售出房屋的中位數為92.6萬元。

只有兩個排名居前的城市房價中位數突破百萬元大關：舊金山和聖荷西分別為130萬元和120萬元。

而洛杉磯是至今掛牌價超過500萬元的房屋比率最高的城市，這些「超級豪宅」佔掛牌房源的近12%，而舊金山和聖荷西這類掛牌房源的比率分別僅為7%和1%。以下為排名前五的城市掛牌房價及中位數：

1. 洛杉磯

- 100萬元以上的掛牌房源比率：64％

- 500萬元以上的掛牌房源比率：12％

- 房價中位數：92.6萬元

2. 舊金山

- 100萬元以上的掛牌房源比率：62％

- 500萬元以上的掛牌房源比率：7％

- 房價中位數：130萬元

3. 聖荷西

- 100萬元以上的掛牌房源比率：61％

- 500萬元以上的掛牌房源比率：1%

- 房價中位數：120萬元

4. 聖地亞哥

- 100萬元以上的掛牌房源比率：59％

- 500萬元以上的掛牌房源比率：8％

- 房價中位數：91萬元

5. 波士頓

- 100萬元以上的掛牌房源比率：53％

- 500萬元以上的掛牌房源比率：9％

- 房價中位數：79萬9,000元