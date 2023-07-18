美國這五城 逾半待售房屋要價破百萬
房價在2023年上半年持續呈漲升走勢，讓有意購屋者更難在預算內找到理想的房源。對於潛在買家來說，目前房地產網站Zillow上列出的房屋價格許多都在七位數之譜，如果搜索的地區是熱點，情況更是如此。
根據房地產網站Point2的分析，在洛杉磯、舊金山、聖荷西、聖地牙哥和波士頓，有超過一半的待售房屋標價超過100萬元。
Point2從全美100個人口最多的城市、調查其中30個最大的房屋市場掛牌情況，這些城市至少有50萬人口，看看哪些城市房屋標價百萬的比率最高。不出所料，加州在前五名中佔據了前四。
全美百萬元級住宅比率最高的5大城市
洛杉磯擁有最高比率的百萬元房源，近64%的待售房屋價格在100萬元或以上。儘管如此，但2023年5月當地售出房屋的中位數為92.6萬元。
只有兩個排名居前的城市房價中位數突破百萬元大關：舊金山和聖荷西分別為130萬元和120萬元。
而洛杉磯是至今掛牌價超過500萬元的房屋比率最高的城市，這些「超級豪宅」佔掛牌房源的近12%，而舊金山和聖荷西這類掛牌房源的比率分別僅為7%和1%。以下為排名前五的城市掛牌房價及中位數：
1. 洛杉磯
- 100萬元以上的掛牌房源比率：64％
- 500萬元以上的掛牌房源比率：12％
- 房價中位數：92.6萬元
2. 舊金山
- 100萬元以上的掛牌房源比率：62％
- 500萬元以上的掛牌房源比率：7％
- 房價中位數：130萬元
3. 聖荷西
- 100萬元以上的掛牌房源比率：61％
- 500萬元以上的掛牌房源比率：1%
- 房價中位數：120萬元
4. 聖地亞哥
- 100萬元以上的掛牌房源比率：59％
- 500萬元以上的掛牌房源比率：8％
- 房價中位數：91萬元
5. 波士頓
- 100萬元以上的掛牌房源比率：53％
- 500萬元以上的掛牌房源比率：9％
- 房價中位數：79萬9,000元
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