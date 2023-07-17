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買房前先做兩件事 才能安穩當屋主

記者顏伶如／即時報導
Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay
Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay

房屋可能是一生當中金額最龐大、過程最複雜的購買事項。房市波動、利率升高等變數，則讓買房過程變得更加難懂。商業播客節目「聰明金錢快樂時光」(Smart Money Happy Hour)主持人、理財顧問瑞秋‧克魯茲(Rachel Cruze)說，她購買第一棟房子之前，遵守父親傳授的買房公式：第一、把其他債務通通先解決掉；第二、存下三個月到六個月生活費做為緊急預備金。

克魯茲接受CNBC新聞頻道專訪時說，她與先生都遵守這套公式。或許對其他民眾來說，因為有學貸的關係，要跟著做頗為困難，還有一般美國民眾都會背負其他債務，「但當你沒有負債的時候，收入全部都是自己的，對於財務將有全然不同的新看法」。

專家分析，克魯茲所說的兩步驟買房公式有其道理。首先，根據理財網站Bankrate在2023年1月的統計，35%美國民眾有信用卡卡債，教育部統計則顯示，截至2022年為止，4350萬美國人有聯邦學貸。全國房地產商協會(National Association of Realtors，NAR)2021年報告指出，學貸借款人當中有51%表示債務問題導致延後買房。

把債還清才買房的現實考量為：取決於債務多寡，即使信用分數頗佳，債務太高可能導致申請貸款遭拒或利息較高。

解決債務的方式則包括信用卡餘額結轉(balance transfer)、首先處理金額最少的債務等。

全國房地產商協會2022年報告指出，首次購屋民眾當中有29%表示最困難的買房過程是為頭期款存錢。一旦買下房屋，還有各種開銷要面對，此時緊急預備金就能派上用場。

克魯茲舉例說，擁有房屋後才知道開銷有多高，從洗衣機、烘乾機、冷氣暖氣都要花錢。她表示，有兩部製冰機先後故障，收到帳單時嚇一跳，驚覺製冰機價格竟然超乎想像。

她說，買房抱持「實際期望」最重要，冷靜看自己的財務，再決定買有能力負擔的房子。

克魯茲 學貸 信用卡

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