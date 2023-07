白手起家富翁：累積財富的頭號方法簡單乏味

白手起家的百萬富翁拉米·塞提表示,積累財富的過程其實簡單又乏味。Getty Images

白手起家的百萬富翁、「我來教你變富」(I Will Teach You to Be Rich )一書作者拉米·塞提(Ramit Sethi)表示,積累財富其實不像一般人想像的那麽困難。

20年來,塞提一直在撰寫有關金融和心理學的文章,他知道如何讓財富增值。塞提在接受CNBC訪問時表示,致富的頭號方法是:保持乏味(keep it boring)。他說,實現財富增長的方法很簡單,幾乎像在騙人一樣;這些方法看似老生常談,但其實是有效的。

塞提表示,如果能做到以下這三件基本事項,長期下來,將可擁有一筆可觀的財富。

1. 開始投資 並逐步增加投資金額

塞提說,第一個、也是最重要的一個累積財富的方式就是投資;每年自動將收入的一定比率拿來投資,並將比率逐年提高1%。

他指出,例如投資史坦普500等低成本的指數基金,可以讓你的錢和富人的「秘密投資」一樣增長。塞提說,許多人總認為,富人可以獲得秘密投資管道,他們就是靠這樣發大財的;但其實它們的表現不見得比簡單的史坦普指數基金更好。

2. 爭取應得的薪酬

在學會如何投資理財後,累積財富的下一步就是爭取合理的工資,塞提說,學習談判薪資的技巧,獲得應得的報酬。

塞提表示,進行調查並瞭解類似職位其他員工的收入情況是確保薪酬公平的重要一步。

佛羅里達州 坦帕市的招聘人員馬查多(Madelyn Machado)先前曾向CNBC透露,當你得到一份工作時,在薪水的數字上再加2萬元,不要接受公司開給你的第一個條件。

3. 從事副業

塞提說,累積財富的第三步是從事副業;如果真的想增加收入,可以考慮賺點外快。

可以考慮的幾種選擇包括:夏天在Airbnb或其他租屋平台上出租房屋、透過Rover網站從事寵物照護、AI 資料處理助理的工作,或申請成為公證人。

如果這麽簡單,為什麼人們不去做?

塞提說,這三個步驟既簡單又可行,然而人們通常不會去做,因為我們總是被教導,為了致富必須有30個螢幕、顯示所有股票 行情;我們被告知投資就像賭博,「但這些都不是真的」。

他說,投資和理財都是單調的工作,他每月花在財務上的時間不到一小時;真正的投資是枯燥乏味的,過程就像等待油漆乾透一樣。