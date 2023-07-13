61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

考慮退休時，不僅是個是否已經存夠錢的問題，也是一個所存的錢能夠負擔什麼樣退休生活的問題。Getty Images

理財網站MarketWatch專欄作家艾倫德斯（Brett Arends）近日接到麻塞諸塞州一名男子詢問自己是否有條件可以退休 ？這名男子說，他年滿61歲，剛被裁員，所以想或許該退出職場了。他與妻子的個人退休帳戶裡存有35萬元，另外還有20萬元定存與應急基金；他們已還清房貸，沒有車貸，除了水電費、稅費和保險費之外，沒有其他固定開支。

男子說，關於社安金 ，如果他選擇62歲退休，稅前可領取2035元，妻子領的比他少得多，兩人一向節儉，每月支出包括醫療保險 ，大約2700元左右。他問說，他能舒舒服服、安心過著退休生活嗎？

艾倫德斯說，這名男子最明智的做法是與理財規劃師討論，確保收入能支應所有開銷；此刻若他想退休，其實有很多選擇，因為他擁有三大退休資產：儲蓄 、社安金帳戶和房產。

艾倫德斯說，男子有55萬元儲蓄，雖然沒有說出擁有的房產價值，但麻州 的房屋中價位約為60萬元。至於社安福利的價值，如果他在62歲開始申領，每月將獲得2035元；要在年金市場上為夫妻倆購買這種有保障的收入，花費大約是56萬元。

以上可以估算出該名男子資產總值約170萬元，還不包括醫療保險或麻州社會安全網的價值。

有哪些選擇？

艾倫德斯說，如果該名男子從明年62歲時開始領取社安金，第一年可領到24,400元；這筆錢每年會隨通膨調漲。如果他按照所謂的「4%規則」提領儲蓄來花用，那麼第一年又可多出22,000元收入。以第一年總收入46,000元來看，已遠高於預計支出的預算。

如果他推遲到70歲再申請社安金，社安金將增加近80%，估計每年為43,000元；不包含儲蓄，僅此一項就足以支付生活開支。但這將使該名男子在未來九年中得先依靠儲蓄、妻子的社安金或其他收入生活。

另一個選擇是，將55萬元拿來投資，艾倫德斯說，通膨保值型美國國債風險極低，目前的年收益率比通膨高出近2%；而全球股市預期的報酬率雖然每年變化很大，但約比通膨率高約5%。

艾倫德斯說，如果未來十年的平均通膨率為3%，這代表55萬元的投資組合每年平均可獲得近2萬元的報酬，且還會不斷上升；而這些都還沒有觸及本金。

艾倫德斯表示，這不僅是個是否已經存夠錢的問題，也是一個所存的錢能夠負擔什麼樣退休生活的問題；從這點來看，麻州這名男子情況還不錯。