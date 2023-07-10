當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤

首次擁有一間屬於自己的房子，是人生一大樂事與成就，但如果像其他首購族一樣犯了最常見的錯誤，就很容易從令人興奮的歷程，變成可怕的惡夢。取自Shutterstock

首次擁有一間屬於自己的房子，是人生一大樂事與成就，但如果像其他首購族一樣犯了最常見的錯誤，就很容易從令人興奮的歷程，變成可怕的惡夢。以下便是理財網站GO Banking Rate整理出新手屋主最常犯的三項錯誤。

沒有提前獲得銀行預先批准的抵押貸款 ，以確保購屋資格，是首購族可能犯的最大錯誤之一。如此一來可能浪費了購屋時間，或者讓自己陷入財務困境，在過戶結束日之前沒有足夠資金來完成交易。

經驗豐富的房地產 經紀人克拉多克（Chris Craddock）說，沒有先與銀行溝通以獲得適當的融資，是他們在首購族中經常看到的問題。

在愛上夢想之屋前，須先確定負擔得起，並確保取得銀行預先批准的抵押貸款信。先獲得銀行的預先批准，可知能申請多少貸款，讓搜索的範圍符合現實。這對找房子的過程有很大的幫助，因為不致浪費看房子時間，也不致因為看中超 出預算 的房子而失望。

錯誤2：沒有為新屋的所有開支做好規畫

如果說生活中有什麼事會挑戰事先的計畫，那就是首次擁有房屋和搬家時新增的費用。多數人都知道需要準備頭期款，但其他費用也會逐一冒出。

在為購屋計畫規畫預算時，一般的經驗法則是，每月在房屋上的花費不應超過稅前總收入的28%。

Netflix實境節目「致富攻略」（How to Get Rich）主持人拉米·塞提（Ramit Sethi）鼓勵購屋者提前計算新屋預算，並建議以貸款為基礎增加約35%至50%的「隱形」成本。這些費用可能包括房屋過戶費、維修費、稅金、修理費和其他在拿到鑰匙前必須處理的法律費用。

錯誤三：不支付適當的房屋檢驗費用

先前房市火熱時，由於供需關係的變化，出現前所未有的競相喊價戰，導致購屋過程的變化，房屋以遠高於售價的金額出售的情況時有所見。隨著無條件的出價開始出現，放棄房屋檢驗（home inspection）也變得越來越普遍。

房屋檢驗有助於確定哪些維修是必要的，以及是否有立即的結構損壞需要處理，需要檢查的有暖氣空調設備、電線、屋頂和整個房屋結構。

有些維修可能像修理門把一樣簡單，但如果發現該屋有嚴重的結構性問題，那麼維修費加起來便十分可觀；地磚破碎、窗戶裂縫和其他零星維修，加起來可能是數千元的費用，必須事先考慮進去。