這10個養老宜居城市 每月花不到2000元

印第安納州韋恩堡被GO Banking Rates選為十大退休城市第一名。(Getty Images)

根據理財網站GO Banking Rates最新研究發現，65歲以上的美國民眾每月生活平均支出約1982.25元，該網站依房租、菜錢、醫療費用等，挑選預算每月不超過2000元的十個養老宜居城市，助長者輕鬆負擔，安享晚年；而在這十個城市中，德州 就占其四。

一、印第安納州 韋恩堡(Fort Wayne)

每月生活支出：1569.11元。

平均菜錢支出僅為376.42元，是十大養老城市榜單最低廉，而且醫療費用也最低，平均只有343.84元。

印第安納州韋恩堡被GO Banking Rates選為十大退休城市第一名。(Getty Images)

二、北達科他州 法戈(Fargo)

每月生活支出：1587.35元。

是榜單上最便宜的三處城市之一，平均每月租金 約808.71元，然而菜錢支出費用偏高，平均409.77元。

三、德州 阿比林(Abilene)

每月生活支出：1602.28元。

定居阿比林的優點就是可以享受便宜的住房，平均每月租金僅776.86元，不過醫療費用較高，每月平均為446.95元。

德州阿比林市住房開銷低，平均每月租金僅776.86元。(Getty Images)

四、德州 貝城(Baytown)

每月生活支出：1649.77元。

貝城65歲以上長者人口占12%，住房租金每月857.43元，居榜單第二高。

每月生活支出：1653.28元。

當地65歲以上長者人口占20%，菜錢支出較低，平均每月僅398.65元。

六、愛阿華州 第摩因(Des Moines)

每月生活支出：1661.63元。

第摩因菜錢平均每月395.36元，承租一間單房公寓平均每月租金約為771元，是十大養老都市名單最低價。

七、密蘇里州 佛洛里森(Florissant)

每月生活支出：1684.79元。

在佛洛里森小鎮承租單房公寓平均租金900.86元，而每月醫療費用約394.75元。

八、德州 長景市(Longview)

每月生活支出：1700.42元。

長景市15%居民為65歲以上長者，是退休族和銀髮族定居和社交的絕佳選擇，單房公寓平均租金為每月893.57元。

九、德州 聖安吉洛(San Angelo)

每月生活支出：1700.42元。

在這座德州小鎮承租單房公寓，平均租金約847.14元，菜錢支出每月為380.53元。

十、俄亥俄州 北羅亞爾頓(North Royalton)

每月生活支出：1715.74元。

俄亥俄州小鎮北羅亞爾頓其退休宜居得分最高(88)，但一間單房公寓租金較高，平均每月約944.71元，至於每月醫療費用平均355.49元。