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5個「不受歡迎」建議 助他存百萬 35歲提前退休

編譯俞仲慈／綜合報導

百萬富翁艾德考克(Steve Adcock)在2016年存到90萬元時，就決定在35歲提前退休，並在短短數年內積累100萬元淨資產。艾德考克原本也是朝九晚五的上班族，之所以能夠實現財富自由，提前退休，關鍵在於他採取多數人不認同的策略。

艾德考克分享自己成為百萬富翁、提前退休的建議，但也承認，這些建議不見得受歡迎。

對公司愈忠誠就愈窮

艾德考克主張跳槽才是為自己加薪的最佳途徑，坦言在14年職業生涯中，換了五次工作，每次加薪15%至20%，薪資增長幅度遠超過通膨指數。

伴侶可能有害財務管理

對多數人而言，在金錢問題上和伴侶看法一致並非優先選擇，但艾德考克卻認為一生最棒的決定，就是選擇一位和自己有相同金錢觀念的伴侶，如今另一半就和他一樣，熱中投資和節儉生活。

不需每天24小時汲汲營營

艾德考克深知再多金錢也無法挽回身心健康，堅持把健康放在首位，才能維持自己快樂、活力、效率和創造力。

名校文憑不保證帶來財富

學歷有助於躋身大企業的機會，但致富關鍵卻在畢業後，艾德考克建議就地選擇一間學費便宜且有感興趣課程的學校就讀，再透過校友人脈尋求更好的就業機會。

熱情無法付帳單

熱情確實會激發更多創造力，然而對多數人而言，在創意領域獲取一份高薪，實屬困難，艾德考克雖愛好攝影，但仍選擇軟體開發工作，提前退休後擁有更多時間享受攝影創作。

退休 就業 投資

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