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累積點數不到40 可以領社安金嗎？

記者顏伶如／即時報導
社安金並不是自動可以領取，首先年齡規定必須至少屆滿62歲，其次則是職場生涯當中必須累積達40個工作點數(lifetime work credits)。（Getty Images）
社安金並不是自動可以領取，首先年齡規定必須至少屆滿62歲，其次則是職場生涯當中必須累積達40個工作點數(lifetime work credits)。（Getty Images）

根據統計，截至2022年11月為止，全美約有7000多萬人領取社安金福利。社安金並不是自動可以領取，首先年齡規定必須至少屆滿62歲，其次則是職場生涯當中必須累積達40個工作點數(lifetime work credits)。

什麼是社安積點(quarters of coverage)？

有工作、有繳社安稅，退休之後才能拿社安金。社會安全局(Social Security Administration，SSA)是以民眾的社安積點來計算社安金，以2023年為例，每賺取1640元工資收入換取1個點數，每年當中最高上限為4個點數。1928年之後出生的民眾，要湊滿40個社安積點，退休後才有資格領取社安金。

要花10年才能累積到40個積點嗎？

由於一年最多只能拿到4點，因此至少要工作10年才能達到40點。不過，這不表示必須10年持續工作不間斷，也不表示每年一定要拿到上限4點。

以2023年為例，收入只要達到6560元，就拿到了每年上限4點，不管這6560元是分幾個月、幾周賺得，或是幾天之內就賺到。

如果沒有達到40個社安積點的要求，可以領取福利嗎？

沒有累積到40個社安積點的民眾，就不符合社安金退休福利領取資格，即使只差了1點而已，社會安全局還是不會發放社安金福利。因此，民眾在社會安全局網站ssa.gov開立mySocialSecurity個人帳號，定期追蹤、查看社安積點的進度，是非常重要的。

工作點數不夠的民眾，雖然沒有社安金可拿，但可能有資格領取身心障礙補助津貼，資格則以年齡計算。

24歲以下民眾在出現身心障礙之前的3年當中只要累積達6點，就有資格領取殘障補助津貼。31歲以上民眾則必須在出現身心障礙前10年至少累積到20點，才有資格領取補助。

喪偶民眾或父母過世身後遺留子女，即使過世家人沒有累積到40點，也可能有資格領取遺屬福利(survivors benefit)。

社安金 社安積點 福利

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