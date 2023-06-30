她用17.5萬積蓄投入普拉提事業 十年後8840萬賣掉

2013年，瑪勒姆（Anne Mahlum）偶然間第一次踏入普拉提（Pilates，或譯皮拉提斯）教室。七個月後，她投入自己所有積蓄17.5萬元，在華盛頓特區開設一家Solidcore，品牌精神是「重新定義普拉提核心訓練」。

瑪勒姆說，這種健身 運動和瑜珈不同的是，集中強化身體核心肌肉，但她周圍似乎沒有人知道。瑪勒姆平時除了擔任Solidcore執行長，還創辦一個為無家可歸者服務的非營利跑步俱樂部Back On My Feet，讓她相信可以將普拉提教室打造成一家大企業。

42歲的瑪勒姆在接受CNBC訪問時說，她每周要跑50英里，但從未感受過其他健身運動像普拉提一樣對身體帶來的改變；她覺得自己在品牌、建立社群和健身上的綜合技能，是事業得以成功的要素。

瑪勒姆為創業賭上一切，過程中她並不氣餒的原因是她以前也曾破產 過。她說，在成長過程中，父親曾賭光家中的儲蓄 ；大學畢業後，她為了追逐飲食、健身潮流，甚至揹上卡債。

瑪勒姆在2013年11月開設了第一家工作室，今年稍早Solidcore第100家分店已開幕。Getty Images

瑪勒姆在2013年11月開設了第一家工作室，她租了一間公寓，放置10台機器，並在自己住處另外放了兩台，開始培訓教練，從最基本起步。

今年稍早，Solidcore第100家分店開幕，根據CNBC取得的資料，瑪勒姆的普拉提事業已經獲利，她透過兩筆投資 交易和4月份被私募股權公司收購，個人獲利8840萬元。她說，根據該公司的未來業績，她還可以獲得更多，金額上看1000萬元。

瑪勒姆表示，自己擅長創業初期的品牌行銷、組建團隊和社群、籌款等工作，但一旦企業真正營運的時候，需要從基礎紮根，風險和興奮感就會減少，她真正擅長的事也會減少。她說，這就是為什麼賣掉Solidcore是件令人高興的事，也是她一直以來計畫的一部分。

現在瑪勒姆已開始她的第三家公司，她投資25萬元在紐約市 成立一家名為「雄心」（Ambition）的健身工作室，還從家人、朋友那籌集到500萬元，使她擁有該新創公司80%股權。