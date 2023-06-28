室內漆這種顏色 房子多賣2500元

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房地產 公司Zillow的新研究顯示，深灰色調的室內設計裝潢在潛在的房屋買家中正受歡迎，甚至可能幫助賣家以更好的價格出售房屋。

該研究表明，比起淺色色調，房間漆上深色、昏暗色調的房屋出價更高，舉例來說，一棟配有炭灰(charcoal gray)色調廚房的房子，可以比相似的房屋多賣2512元，而深灰色的客廳或臥室可以比灰白中性色調多賣1755元；相較之下，白色的廚房可能將房屋售價拉低600多元。

買家正迎向神秘、戲劇性的色調，部分是受到相關電視實境秀以及社群媒體 的影響，但室內設計師、色彩心理學專家梅赫納茲·坎恩(Mehnaz Khan)表示還有其他原因，「灰色是退隱的色彩，隨著我們從疫情 中走出，回歸忙碌的生活，買家希望家是一個避風港，他們想要抽離並從外頭世界的不確定性中逃離，籠罩在深灰色調的房間可以營造安全感。」

Zillow研究員調查全美4700名近期與潛在的買家，分析他們的顏色偏好，研究員向買家展示室內及門上漆有10或11種色彩的房屋圖像，接著根據買家對每一間房屋各自的看法、他們參觀該房屋的可能性、願意花多少錢買下等因素來為這些顏色評級。

炭灰色在該研究中拿下最高分，代表炭灰色調與房屋收到最高報價有關聯，但這不是唯一吸引買家掏錢的色調，研究顯示，浴室漆上赤陶棕(terra-cotta)可使房屋售價提高1624元。

油漆是裝潢房屋相對較低成本的方法，非常受屋主歡迎，根據Angie's List的報告，室內粉刷是2021年最熱門的室內改造項目，約32%的家庭表示他們曾進行粉刷工作。