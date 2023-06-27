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帶三把剪具到美國 他開狗狗美容店一年進帳130萬

編譯周靜芝 / 綜合報導
Photo by gotdaflow on Unsplash
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費托薩（Gabriel Feitosa）擁有把動物變成藝術的好手藝，在他位於聖地牙哥的寵物美容院裡，伯爾尼多德爾犬（Bernedoodles）變成了長頸鹿，貴賓犬（poodles）化身為神奇寶貝。

來自巴西的費托薩於2018年開設了Gabriel Feitosa寵物美容院，投入13億元的全球寵物美容市場。根據CNBC獲得的稅務資料，該美容院去年有120萬元收入；2022年，費托薩在品牌合作和贊助上又賺了125,500元。

31歲的費托薩接受CNBC訪問時表示，他和10名員工每天約為20隻狗兒美容、每月至少500隻；但是他所服務的許多動物不僅是剪剪毛而已，還做了全身大改造。

身為一名寵物美容師，費托薩將傳統的美容技術與獨特的設計相結合，並使用植物、友善寵物染料。他的作品超吸睛，在社群媒體上累積了大量人氣，在抖音（TikTok）圈粉超過200萬，在Instagram上也有40萬粉絲。

這些複雜的設計通常需要3至5小時才能完成（包括狗兒進食和休息），費用從500到1200元不等；費托薩一周工作40至50小時。費托薩說，這家寵物美容院是他的夢想，當初他帶著兩把剪刀和一把剪子來到美國，現在有了一個可以揮灑手藝的地方，並對外展示這個職業大有可為。

跑腿時得到的職業靈感

費托薩的寵物美容事業起心動念於12歲時，他幫姐姐把她的狗Icaro帶到寵物美容師那裡，每當牠需要洗澡和剪毛時。費托薩說，他常看得入迷，心想「哇，她可以整天和狗一起玩，還能賺錢？」費托薩要求美容師教他如何為狗洗澡；很快地，他便利用課餘時間到店內打工。

他在高中畢業前離開了學校，在美容院工作，以寵物美容作為職業，並將所學到的技藝，在職業學校教授狗兒美容。寵物美容不需具備專業的教育或認證，費托薩說他沒有完成任何正規教育課程。

從藝術家到企業家

23歲後不久，費托薩從加州沙加緬度一位狗兒飼養員那兒得到美容實習的機會，並搬到美國。接下來的三年裡，他和全美各地的寵物美容師、狗展合作；2017年，定居聖地牙哥。

費托薩找到兼職工作，在一家小型美容院擔任寵物美容師，前面是一家寵物精品店和麵包店。幾個月後，費托薩的老闆想把她的美容業務賣給他，包括店內設備及客戶名單，要價4萬元，他還必須支付每月1100元的租金

費托薩接受了，他說，要平衡藝術追求和作為企業主的責任，是件極具挑戰的事；但能擁有創作的自由勝過了頭痛的經營問題，例如裝潢店面和管理員工。

寵物美容院在疫情爆發時關閉了兩個月，但被認為是必要行業，獲准在2020年5月重啟。同月，費托薩的前老闆退休，他接手了該棟建築整層的租賃空間，並從政府那裡獲得約6萬元的小企業貸款。

給人們帶來如此多的歡樂

2021年，費托薩參加了美國廣播公司（ABC）為寵物美容師舉辦的競賽節目「完美狗狗」（Pooch Perfect），並進入決賽。這個機會讓他在社群媒體知名度暴增；費托薩說，許多人從外州搭機過來，就為了把狗兒帶到他的美容院。

他改造了收容所等待被收養的寵物、家庭寵物和在醫院工作的治療犬。他說，這些設計可能看起來很花梢、沒有必要，但是當你牽著一隻經過造型設計的狗兒時，人們臉上的笑容是種難忘的經驗，「它給人們帶來了如此多的歡樂」。

費托薩說，他了解到成功是追隨熱情和目標的結果，如果寵物美容是你喜歡做的事、而且盡了最大努力，為什麼不能獲得成功和財富？

社群媒體 教育 聖地牙哥 加州 租金

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