趁早投資、創造被動收人 華人36歲退休

示意圖。Photo by Andrew Neel on Unsplash

與妻子及一雙兒女住在聖地牙哥的46歲男子關麥可(Michael Quan，音譯)接受「早安美國」(Good Morning America)節目訪問時說，他36歲就退休 了，如今過著自己想要的生活，也達到財務獨立(financial independence)的目標，不再需要為了錢而工作。

關麥可從26歲就開始投資 ，跟著做生意及房地產 投資的叔叔們學會如何打造被動收入(passive income)，遵循「財務獨立，提早退休」(Financial Independence, Retire Early，縮寫FIRE)模式開始積極存錢。

他說還沒結婚生子之前就開始投資，一直小心謹慎，並沒有把所有雞蛋放在同一個籃子裡，而是投資股票、指數基金(index funds)等，幾年下來達到錢滾錢的效果。

關麥可說，剛開始在股市進場投資時每周只花5元，能在非常年輕、還沒創立公司的時候就建立屬於自己的投資組合，讓他對投資更加有興趣。

仍然擁有全職工作期間，關麥卡開始創立資訊科技顧問公司，創業過程讓他的投資必得更加多元化。他表示，創業過程中有機會把股票變現，後來則把現金投入房地產。

創業歷經十年，關麥可突然遇到有人願意收購公司。他說，當時想著，這是一個非常難得的機會，可以留在家裡陪伴孩子，「我有很多機會可以再次創業，可是只有一次機會可以做一個好父親」。

出版「FIRE計畫表」投資指南的關麥可說，FIRE模式若要成功，關鍵在於擁有正確心態。他說：「很多時候，我們在學校裡學到的都是出去找工作，每天朝九晚五，這種方式對某些人來說有用，但我們常常卻覺得被困住。」

關麥可指出，其實可以透過時間慢慢累積財富，過程當中不必那麼痛苦，例如自動存款到401(k)退休帳戶或個人退休帳戶，如此一來較有機會成功建立資產。

不需多花時間精力即可自動獲得收入的被動收入，是關麥可達到財務獨立的關鍵。被動收入包括出租房屋、出租車庫、工具甚至游泳池等，賺取收入。關麥可說，自己其實只是廣義的「提早退休」，因為現在可以選擇投入感到有熱忱的計畫，例如擔任財務顧問。