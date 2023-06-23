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帳單快要付不出來…3種情況應停辦信用卡

記者顏伶如／綜合報導
對付信用卡債感到愈來愈困難時，就該考慮改變消費方式，以免影響財務狀況。(Getty Images)
對付信用卡債感到愈來愈困難時，就該考慮改變消費方式，以免影響財務狀況。(Getty Images)

對於按時繳信用卡帳單、朝著理財目標前進越來越覺得心有餘而力不足的時候，就該暫時改變花錢的方式，用現金或簽帳卡(debit card，又稱扣賬卡、借記卡)代替信用卡。

麻省理工學院史隆管理學院研究報告指出，消費者以信用卡購物時，大腦酬償中樞(Reward Center)會受到刺激，結果買下更多商品。在這項2021年進行的小型研究裡，研究人員發現如果改用現金，將可避免過度消費，也不必煩惱信用卡的循環利息。

若有以下三種情況，就該認真考慮以現金或簽帳卡代替信用卡：

一、特定項目過度花錢

理財專家說，如果傾向於在特定項目常過度消費，可以考慮拿出一筆固定金額的現金或設定簽帳卡額度做為專款專用。對於不會打亂預算規畫的開銷，則可以繼續刷信用卡，每個月收到信用卡帳單時把帳款全數繳清。

二、屬於衝動型消費者

某些民眾可能身為情緒化或衝動型消費者卻不自知，理財專家克列蒙斯(LaQueshia Clemons)說，查看信用卡帳單可以達到反省效果，思考當初購買的動機為何。

她說：「購物會讓人出現愉悅感，取代原本的負面感受」，但如果不斷累積債務，可能需要找金融治療師(financial therapist)諮詢。

三、債台高築無力解決

信用分數不佳的民眾，可以考慮洽詢非營利信用諮詢機構尋求理財建議，評估是否符合參加債務管理計畫(debt management plan)的資格，將所有債務整合為利息較低的單一償還方式。參加這項計畫時，信用卡可能遭停卡，因此要有改用現金或簽帳卡的心理準備。

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