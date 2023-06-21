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你若有這情況 是財務入不敷出的警訊

編譯徐薏茹／即時報導
如果養成信用卡留餘額的習慣，可能就是一種財務警訊。(Pexels)
如果養成信用卡留餘額的習慣，可能就是一種財務警訊。(Pexels)

信用卡讓消費者能輕易買到實際上無法負擔的商品，而如果養成信用卡留餘額的習慣，可能就是一種財務警訊。

消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau)近期的報告顯示，近半數的信用卡用戶並未付清每個月的信用卡帳單，未支付的平均餘額近4800元。

理財專家蘇西·歐曼(Suze Orman)表示，信用卡留有餘額未每月付清是一個警告信號，代表入不敷出而且財務上並不誠實。

許多負擔信用卡債務的美國人實際上擁有高於平均的收入。歐曼指出，根據消費者金融保護局的調查，收入介於8萬至12萬5000元的家庭中，超過半數有未付清的信用卡餘額，平均餘額超過7500元；進三分之一收入超過12萬5000元的家庭也背負沉重的信用卡債務，未付清的餘額約7400元。

歐曼提醒，若屬於這些類別，很可能你已經在想要的東西上超支了。

如果收入高但仍感到吃力，也許應重新評估支出

歐曼認為許多高收入者背負債務的事實令人擔憂。

收入介於8萬至12萬5000元的家庭中，有四分之一表示難以負擔每月開支；近四分之一表示若家庭的主要收入來源消失，沒有足夠的積蓄負擔超過一個月的開支。

歐曼的文章寫到：「我想對許多人來說，這是因為支出超過真正所需。」超支的常見例子包括住在高價的房屋或租屋、開個人實際上無法負擔的名車，或者單純整個月都在買「想要」的商品。

歐曼建議縮減在串流服務、外出用餐、演唱會或頻繁買衣服的支出，省下來的錢可以重新用於累積應急儲蓄

可能帶給自己不必要的財務壓力

歐曼表示，如果生活有不必要的信用卡債務，等同使自己蒙受損害，「你可以決定堅持自己的原則，開始思考是否有可能調整支出，最終做到量入為出但處於自己的需求範圍內。」

信用卡債務越來越貴

除了壓力，卡債也會帶來重大的負面財務影響，尤其是在高利率環境。

未付清的信用卡餘額變得愈來愈貴，負債持卡人的平均利息近日高達近21%，高於一年前的16%左右。

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