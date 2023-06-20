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能買幸福？不影響關係？多數人對「有錢」的兩個誤解

編譯周靜芝 / 綜合報導
研究發現，對於多數人來說，幸福和快樂會隨著收入的增加而增長；但一定程度之後，金錢帶來的效益便會遞減，特別是如果生活某方面有所欠缺。(Getty Images)
研究發現，對於多數人來說，幸福和快樂會隨著收入的增加而增長；但一定程度之後，金錢帶來的效益便會遞減，特別是如果生活某方面有所欠缺。(Getty Images)

人們說金錢買不到幸福。美國廣播公司實境節目「創智贏家」（Shark Tank）的演員及房地產企業家柯寇蘭（Barbara Corcoran）說，這個說法絕對正確。柯寇蘭在接受CNBC訪問時表示，她不想用這種陳詞濫調說「金錢買不到幸福」，但這是事實。

柯寇蘭說，有錢不能、而且永遠不能買到快樂。她知道這點，因為她曾嘗過窮滋味，也曾經致富；身處兩者之間，她對兩者都有發言權。

根據她的網站資料，柯寇蘭在高中和大學成績都只有D，23歲時她已做過大約20份工作；但一筆1000元的貸款讓她做起房地產業務，開展出往後的事業。她在2001年以6600萬元出售的柯寇蘭集團，如今是家成功的全球房地產公司。

在柯寇蘭看來，人們對「有錢」有兩大誤解：金錢可帶來幸福、金錢不會破壞關係。

創業成功的柯寇蘭（左三）參加美國廣播公司實境節目「創智贏家」。(Getty Im...
創業成功的柯寇蘭（左三）參加美國廣播公司實境節目「創智贏家」。(Getty Images)

誤解一：金錢可以買到幸福

柯寇蘭說，成為富人的問題是你可以變得更富有，於是開始尋找金錢能買到的下一個東西，導致了她所說的「貪婪謬誤」（greed fallacy）。她說，「貪婪謬誤」是指富人有富人的煩惱，窮人有窮人的煩惱，錢與快樂沒有關係，「真的沒有」。

身為成功的柯寇蘭集團創始人，且參與「創智贏家」有各式各樣投資機會，但柯寇蘭說，金錢並沒有帶走她的所有問題，如今的她並未比窮困潦倒時更快樂，對某些事她同樣沒有安全感、同樣會緊張。

賓州大學新的研究發現，對於多數人來說，幸福和快樂會隨著收入的增加而增長；但一定程度之後，金錢帶來的效益便會遞減，特別是如果生活某方面有所欠缺。

誤解二：金錢不會改變關係

柯寇蘭說，關於富有的第二個誤解是金錢摧毀關係的方式，它改變了窮人與富人之間的互動。柯寇蘭說，金錢使關係複雜化，每個人都急需1萬元，他們總是來找你。好像有了錢，就該有責任幫助或投資朋友、家人和往來的其他人。

克里頓大學（Creighton University）財務心理學教授克隆茲（Brad Klontz）說，他的表弟想要些錢，叔叔想要他投資他們的生意；這種情況一直在發生，甚至有從未聽過的表兄弟出現在他家門前。

被問到會放棄金錢來換取更好的關係嗎？柯寇蘭表示，當然不會，沒有很多錢的時候，事情或許會順利些，但她仍然很樂意當個有錢人。

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