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這個法律界工作不需大學文憑 年薪6位數

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這個法律界工作不需大學文憑 年薪6位數

編譯周靜芝 / 綜合報導
一名熟練的法庭紀錄員工作半天可賺到200元，每年收入10萬元以上。(Getty Images)
一名熟練的法庭紀錄員工作半天可賺到200元，每年收入10萬元以上。(Getty Images)

如果你正尋找一個不需要大學文憑的職業，工作既有保障又能領到六位數年薪，唯一需要的是精進個人的打字技能。

法庭記錄（Court reporting）是個收入頗豐、需求量大的職業，加州法庭紀錄公司IDepo Reporters創始人艾琳·中村（Irene Nakamura）說，一名熟練的法庭紀錄員工作半天可賺到200元，每年收入10萬元以上。

法庭紀錄員（Court reporter）常被稱為「紀錄的守護者」，在美國司法體系中發揮關鍵作用，為法律程序提供準確、公正的紀錄。據法庭紀錄員和字幕員協會表示，過去十年，從事此一職業的人數急劇減少，導致全美至少短缺5000名法庭記錄員。

在法庭之外，紀錄員同樣擁有眾多的工作機會，因為法庭紀錄員、速記與即時字幕聽打員擁有相同的技能和資格；可以在法庭取證時工作、為重要商業會議進行紀錄，或為有聽力障礙的學生提供即時字幕。

而成為一名法庭紀錄員只需不到兩年的時間，而且不需要大學學位。雖然各州對法庭紀錄員的教育程度要求不一，但多數僅要求有高中文憑或同等學歷，並完成全國法庭紀錄員協會認可的課程，其中包括副學士學位或專業證照。

要通過全國性的認證，法庭紀錄員必須通過考試，並能夠聽兩種語言、每分鐘至少打225個字。

中村表示，作為一名法庭紀錄員，收入多寡取決於你所在的地方、工作頻率、經驗以及是為政府還私人企業工作；一般來說，全職工作收入六位數是相當正常的。例如法院工作是全職，通常每周至少工作40小時，但紀錄員也可兼職或接一次性任務。

在Indeed網站上，加州克恩縣（Kern County）高等法院的一份兼職法庭紀錄員的招聘消息顯示，薪資每小時40至50元，而華盛頓特區聯邦法院的一名全職法庭紀錄員的招聘消息顯示，年薪範圍為9萬5801元至11萬171元。

除了基本工資外，法庭紀錄員在法庭審理過程中製作的筆錄也會按頁獲得報酬。中村估計，這種額外的收入可以從5萬到10萬元不等。

加州 教育 基本工資

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