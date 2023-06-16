定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

定存對於尋找風險較小的投資工具、但又能賺取略高於銀行利息的人來說，是個聰明的選擇。Getty Images

定期存款（certificate of deposit, CD）是在規定時間內支付固定利息的儲蓄 工具。財務規劃師泰德曼（Blaine Thiederma）表示，CD對於尋找風險較小的投資 工具、但又能賺取略高於銀行利息的人來說，是個聰明的選擇。

泰德曼說，他通常建議客戶在高利息的CD上至少投入1萬美元，以獲得最大利益。他表示，如果投入的資金少於1萬，從CD中得到的額外利息就不足以構成投資的理由；當然你還是可選擇用較少的錢投入CD，有些銀行的最低門檻為1000美元，仍然可獲得不錯的利息收入。

理財網站MarketWatch專欄作者弘西屈（Caroline Hroncich）說，投資CD的缺點是，不能在預定的時間內使用這筆錢，否則須支付提前解約的罰款；根據選擇的期限，需等6個月到5年左右提取存款才不會被罰款。所以，該考慮的第一件事是，CD是否是適合投資。

如果希望尋找低風險的投資、又能隨時提領而不必受罰，或許貨幣 市場帳戶（Money Market Account）或高收益儲蓄帳戶（High-Yield Savings Account）可能是更好的選擇。財務顧問安德瑞特（Carmen Alderete）說，貨幣市場利率 超高，很多人不知道貨幣市場是安全的。大可以把較多錢放在裡面，變現性也高。

一些高收益儲蓄帳戶的年利率也超過4.5%，如果隨時有可能需要用錢，這也是個不錯的選擇。

如果銀行儲蓄帳戶有餘錢，不妨思考可以把錢放在定期存款多長時間。泰德曼說，想一想最快何時需要現金，然後選擇一個安全、可獲取最多利息的期限。