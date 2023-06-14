66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了

一項新的調查指出，近年來美國人給小費的次數越來越少，有66%的人表示他們對給小費普遍抱持否定態度。Getty Images

個人理財網站Bankrate一項新的調查指出，近年來美國人給小費的次數越來越少，有66%的人表示他們對給小費普遍抱持否定態度。

不論是在米其林餐廳用餐或是使用自助服務機（self-serve kiosk），多數交易最後都會要求支付小費；但由於通貨膨脹 和對經濟前景的擔憂，今年美國人給的小費減少了。

Bankrate分析師 羅斯曼（Ted Rossman）表示，目前情勢來到一個轉折點，人們對物價越來越惱火，再加上越來越多商家要求給小費，他認為很多人都「受夠了」。羅斯曼說，他認為很多人對什麼都要給小費這件事感到很厭煩。

更讓人火大的是，數位支付平台也要求消費者給小費，32%受訪者說，他們對在螢幕預先輸入小費這件事感到憤怒。根據調查，41%受訪者認為企業應該提供員工更好的報酬，而非過度仰賴小費。

羅斯曼說，即使是在習慣上該給小費的地方，例如餐館，小費金額也在下降，「許多人都很怒」。超過五分之二的美國成年人說，在餐廳坐下用餐時至少會給20%的小費；然而，整體上給小費的頻率卻在下降。餐廳服務人員表示，與去年相比，今年小費下降了8%，送餐的外賣郎也說，拿到的小費減少了7%。

髮型設計師和理髮師是受打擊最大的行業，他們表示，今年的小費比2022年下降了13%。羅斯曼說，他認為通貨膨脹是最大因素，消費者拿不出多餘的錢。

隨著年齡的不同，對給小費的態度也有所差異。Z世代一般最不願意為所有服務都支付小費，而嬰兒潮世代則最慷慨。調查顯示，兩個世代之間的差異在給理髮師、髮型設計師的小費上最為明顯。

僅24%Z世代總是給髮型設計師小費，而嬰兒潮世代則有近三倍的人（70%）總是留下小費。