6款項可從社安金扣除 使你實領金額減少

在一些狀況下，社會安全局會從社安金福利裡扣錢，民眾實領金額因此減少。（Getty Images）

社安金 領取金額多少雖然可從社會安全局(Social Security Administration，SSA)網站ssa.gov隨時查看，但網站上看到的數字卻不見得是銀行戶頭最後進帳的數字。在許多狀況下，社會安全局會從社安金福利裡扣錢，民眾實領金額因此減少。某些民眾則是由於個人因素，導致社安金減少。

最常從社安金支票扣錢的款項包括：

稅金

對許多民眾來說，社安金屬於免稅收入(nontaxable)，但如果收入超過特定標準，某部分社安金就變成應稅收入(taxable income)，須付聯邦稅。以2022報稅年度為例，個人合計收入未超過2萬5000元免稅；介於2萬5000元至3萬4000元之間，最多50%的社安金可能要課稅；收入超過3萬4000元者，最多85%的社安金可能要課稅。

採取合併報稅夫妻，合計收入最高3萬2000元者，社安金免稅；收入介於3萬2000元至4萬4000元者，最多50%的社安金可能要課稅；收入超過4萬4000元者，最多85%的社安金可能要課稅。

政府強制徵收(Government-Imposed Levies)

舉例來說，如果有欠稅，政府將會介入，拿走最多15%的社安金。償還政府學貸曾經違約，社安金的15%同樣也將被政府收走。法院裁定的付款，例如子女撫養費、贍養費、對犯罪受害者的賠償，政府都可以從社安金當中扣除。

俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險 計畫(Medicare)保費

領取社安金時便自動加入紅藍卡A部分(Parts A)住院保險，不需要另外付錢。如果選擇參加紅藍卡B部分(Part B)看診保險，每月保費就會直接從社安金扣除。

規定限制

如果同時領取員工補償(Workers Compensation)及社會安全殘障保險(Social Security Disability Insurance，SSDI)，由於兩者相加不能超過殘障時平均收入的80%，社會安全局將抵銷某部分殘障津貼。另外，自己可以領取社安金，但配偶、子女也有福利可領時，社安金金額可能被調低。

因為工作而少拿社安金

尚未屆滿完全退休年齡且持續工作，以2023年為例，年收入超過2萬1240元時，每多賺2元工資，社安金將被社會安全局減少1元。已經屆滿完全退休年齡，年收入超過5萬6520元時，每多賺3元工資，社安金將縮水1元。超過完全退休年齡之後，社安金就不會再被扣除。

多發款項繳回

社會安全局在某些情況下可能因為錯誤而多發社安金，這些款項都會被追回。