他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

理財網站Parent Protfolio聯合創辦人桑奇茲（左）透過房地產投資和個人理財業務等被動收入，成為家族中第一個白手起家的百萬富翁。Photo: Jonathan Sanchez

想要成為人生勝利組，得到財務上的自由，是絕大多數人的夢想。理財網站Parent Protfolio聯合創辦人桑奇茲（Jonathan Sanchez）透過房地產投資 和個人理財業務等被動收入，成為家族中第一個白手起家的百萬富翁。

桑奇茲說，他想花更多時間陪伴家人，建立被動收入讓他能夠減少工作，多陪伴妻子和兩個孩子，但節儉和儲蓄 也是關鍵。他表示，節儉的生活不僅是少花錢或買便宜貨，而是要更有目的性、不浪費。以下是他絕不浪擲金錢與時間的五件事：

1. 從不買全新的汽車

桑奇茲說，汽車通常前五年會折價60%，這就是他無法接受花這麼多錢卻知道它的價值只會一直貶低。

新車的保險費通常也比二手車 要高，所以他更樂意購買有幾年車齡的二手車，並且里程數少於10萬英里。

2. 從不購買快時尚的服裝

桑奇茲說自己不太重視穿著，他的小衣櫃裡只有簡單、經典款的服裝；如果從事休閒活動，他會穿牛仔褲搭T恤或Polo衫，除非出席正式場合，才會換上西裝和領帶。

他表示，只有衣服因磨損而出現明顯破洞時，他才會添購新的。他說，他教給孩子最重要的事情之一是，如何照顧好個人物品讓它們能經久耐用。

3. 從不買過多的食物

桑奇茲說，他非常注意食品採購清單，總是盡量利用家中現有的食材來規劃膳食。

他說，他不喜歡扔掉可留到第二天吃的食物，如果到餐廳用餐，吃不完的一定打包帶回家；如果能用一頓飯的價格吃上兩頓，他認為這很划算。

4. 從不購買低品質的家居用品

節儉並不意味著總是挑最便宜的買，桑奇茲說，為了節省幾塊錢而犧牲品質是不值得的。

如果想買耐用的家居用品，例如床墊、沙發或冰箱，他會事先做功課、參考所有的產品評價。他說，他寧願擁有經得起多次使用的東西，而不是為了貪便宜而得不斷更新。

5. 從不花時間修剪自家草坪

桑奇茲說，當他擁有第一棟房子時，最喜歡的休閒之一是修剪草坪，以照顧好它們為榮；但是這很累人，也很浪費時間。

現在，他找家景觀設計公司每周來剪一次草坪。他說，他能利用省下來的時間與家人相處、教孩子電腦編碼、和他們一起彈吉他，或者帶他們去動物園 。

桑奇茲表示，這個道理很簡單：放手和花點錢讓別人代勞（即使是簡單的任務）往往是值得的，它讓你有時間去做更有意義的事。