當這3種情況出現 你應該停用信用卡

專家建議，當這三種情況出現，就應該停止使用信用卡，改用簽帳卡。(美聯社)

個人財務狀況出現動盪，對於按時繳交信用卡 帳單、朝著理財目標前進都越來越覺得心有餘而力不足的時候，就應該暫時改變付款方式，用現金或簽帳卡(debit card，又稱扣賬卡、 借記卡)代替信用卡。

麻省理工學院史隆管理學院(MIT Sloan School of Management)研究報告指出，消費者以信用卡購物時，大腦酬償中樞(Reward Center)會受到刺激，結果買下更多商品。在這項2021年進行的小型研究裡，研究人員發現如果改用現金，將可避免過度消費，也不必煩惱信用卡的循環利息。

信用卡消費紅利點數累積到足以出門渡假，並不是人人都能實現的夢想。如果想要維持良好的信用評分，消費者最好將信用卡帳單繳清，不要有積欠餘額，並用這張信用卡繳交定期出現的小額花費，例如網路影音串流訂閱費用以及其他金額較小的交易。如果信用卡太久沒用，發卡金融機構可能關閉帳戶，導致信用分數扣分。

倘若出現以下三種情況，就應該認真考慮以現金或簽帳卡代替信用卡：

一、特定項目經常過度花錢

理財專家說，如果傾向於在特定項目常常過度消費，可以考慮拿出一筆固定金額的現金或設定簽帳卡額度做為專款專用。對於不會打亂預算 規畫的開銷，則可以繼續刷信用卡，每個月收到信用卡帳單時把帳款全數繳清，避免繳交利息。

二、屬於情緒化消費者或衝動型消費者

某些民眾可能身為情緒化或衝動型消費者卻不自知，理財專家克列蒙斯(LaQueshia Clemons)說，查看信用卡帳單可以達到反省效果，思考當初購買的動機為何。

克列蒙斯說，某些人每當難過或情緒波動的時候，就到亞馬遜 網站(Amazon)買東西或前往購物中心消費。她說：「購物會讓人出現愉悅感，取代原本的負面感受」。

如果無法達到財務目標，或者不斷累積債務，可能需要找金融治療師(financial therapist)諮詢。

三、債台高築已經無力解決

信用分數不佳的民眾，可以考慮向非營利信用諮詢機構洽詢。這些機構的顧問不是心理輔導員，但能提供理財建議，評估是否符合參加債務管理方案(debt management plan)的資格，將所有債務整合為利息較低的單一償還方式。參加這項計畫時，信用卡可能遭到停卡，因此要有改用現金或簽帳卡的心理準備。