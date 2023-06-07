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退休三個月前 定要做這三件事

記者顏伶如／即時報導
退休是讓人期待的人生重要里程碑，尤其對屆臨退休的民眾來說。(Pexels)
退休是讓人期待的人生重要里程碑，尤其對屆臨退休的民眾來說。(Pexels)

退休是讓人期待的人生重要里程碑，尤其對屆臨退休的民眾來說。不過，專家表示，妥善規畫退休生涯，為退休做好萬全準備，是非常重要的；如果三個月之後就要揮別職場，退休之前一定要審慎考慮三件事：

一、估算每個月可拿多少社安金

退休之後，社安金可能將是生活當中重要的收入來源，同時也是穩定的財務依靠，了解自己每個月有多少社安金可領，因此變得極為重要。

想知道退休後每個月可以領取的社安金金額其實非常簡單，只要查看最新收到的社安金明細表報告，便能看到退休後每個月可以領取的社安金支票額度有多少。手中沒有社安金明細表報告的民眾，可以前往社會安全局(Social Security Administration，SSA)網站開立帳號，查看帳戶裡的各種資料。未滿60歲便退休的民眾，可能從來沒有收過透過傳統郵件寄發的社安金明細表報告，因為社安金明細表報告通常只寄給60歲以上人士。

值得注意的是，民眾必須至少屆滿62歲才能申請社安金，若在尚未到達完全退休年齡(full retirement age，FRA)就申請社安金，領取金額將會縮水。舉例來說，60歲便申請退休的民眾，必須再等幾年才能領取社安金福利。

二、設法了解如何管理自己的資產

在理想狀況下，民眾是帶著某些積蓄步入退休生涯的，不管存款有25萬元或200萬元，懂得如何有策略地管理資產是非常重要的。

理財專家說，首先要擬訂一套提款策略，知道自己每年可以安全地從退休帳戶提款多少錢做為生活支出，但不至於導致存款陷入財務流失的風險。接下來必須確認存款的投資方式對退休族而言是適當的，也就是如果手中仍持有大量股票的話，最好考慮轉移到相對低風險的投資管道。

三、對於退休後的醫療保險花費擬妥計畫

許多勞工透過雇主取得健保，但退休後就必須自行解決醫療保險的需求問題，並且要了解保險開銷為何。

65歲以上退休民眾有資格參加俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)，但尚未屆滿65歲的民眾則要為自己尋找替代方案，例如透過仍在工作的配偶取得健保。另外，民眾還可以自費參加短期的統一綜合預算協調法案(Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act，COBRA)保險，如此一來就能保留原本透過雇主取得健保方案，這個選項對於已經屆滿64歲、再過幾個月便可參加紅藍卡的民眾來說是適當選擇，只不過開銷較高。

醫療費用常常是退休族各種花費當中金額最高的領域，因此退休之前有必要做好準備。

退休 社安金 聯邦醫療保險

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