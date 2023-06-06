4原因 佛州不再是退休者首選

佛羅里達州曾是退休人士居住首選。(路透)

對許多退休 人士而言，佛羅里達州曾是居住首選，氣候宜人、海灘美麗且社區充滿活力，但目前房價、物價和稅金齊漲，讓許多退休居民另擇他處，即將退休者則退避三分。

佛州 單一家庭房的房價中位數過去五年上漲60%或15萬元，住房成本增加對吃老本的退休人士不利，另有四大原因讓佛州不再是退休天堂。

保險費增加

若想在佛州海濱買房，就得付出最高價，房價高，保險費也隨之增加。

RAD Diversified REIT創辦人門登霍爾(Dutch Mendenhall)說：「除了通膨之外，房價和生活費都增加，退休人士也因為其他原因而離開，汽車與住宅保險調漲，7%的消費稅加上已受通膨上漲的物價，榨乾退休收入。」

保險網站Insurance.com指出，「全美房屋保險費平均每年2777元，或每月231元」。佛州的價格更高， 40萬元的房子每年保費約3005元，或每月250元。

醫療費用

隨著年紀增長，退休人士可加入聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡)減輕就診負擔；醫療在美國本來就不便宜，對領固定收入的佛州居民而言，代價更高。

門登霍爾說：「聯邦醫療保險承保範圍外的自付醫療費用在佛州更高，有些人因此覺得阿拉巴馬州和密西西比州的墨西哥灣沿岸吸引力超越佛州，畢竟整體生活成本較低。」

頂級長照 候位名單長

並非所有人都想買房退休或獨居，部分退休人士基於健康、行動和社區生活理念而選擇入住長照機構；問題是，現在佛州的許多退休社區大排長龍。

佛羅里達州曾是退休人士居住首選。(Getty Images)

南佛州的地產經紀德賽爾‧艾維拉(Desiree Avila)說：「目前的退休人士坐擁全國68%財富，他們手頭闊綽。許多人選擇入住迪通拿(Daytona)，但是像迪通拿給55歲以上者入住的瑪格麗塔維爾(Margaritaville)社區，等候名單超過600人。」

萬物漲價

股票交易如雲霄飛車，通膨危機看不到盡頭，萬物齊漲，景緻優美的佛州沿海因為全球市場、趨勢和政治影響，情況更嚴重。

老年輔助公司(Elderly Assist Inc.)執行長安柏‧狄克森(Amber Dixon)說：「通膨上漲導致生活費增加，讓佛州對於收入固定的退休人士不再具備吸引力。房價上漲則可能對在佛州尋求退休生活的人士，形成經濟不穩定性。」

狄克森說，「北卡羅來納州、喬治亞州和田納西州等物價較低的州，成為退休人士的熱門替代選項，他們想找負擔得起得起的房子和低廉的物價。」

狄克森又表示，隨著愈來愈多人擠進佛州、交通阻塞、空氣與噪音汙染，讓佛州不再是尋求平靜生活與優良生活品質的退休人士首選。