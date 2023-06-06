辦婚禮平均花近3萬 東岸城市甚至要4.5萬 是南方2倍

疫情減弱，婚禮增加，但結連理的開銷也增加，東部地區的開銷約是南部的兩倍。(Getty Images)

時至6月，進入締結連理的旺季，去年因為疫情 降溫，全國各地掀起婚禮潮，舉辦超過260萬場婚禮，婚禮平均花費增加至2萬9000元，而且東岸包括華府 ，新澤西州 、紐約州等地，一場婚禮花費將近南方兩倍，讓新人幾乎笑不出來。

根據統計，疫情爆發前的2019年婚禮平均花費約2萬4700元，不過2022年婚禮平均花費已漲到2萬8000元，今年又漲價1000元，來到2萬9000元。

而且在東岸舉辦婚禮的花費更高，華府4萬5400元、新澤西州4萬4200元、麻薩諸塞州4萬元；相較之下，南方婚禮成本較低，密西西比州2萬5000元、肯塔基州2萬4500元、阿拉巴馬州2萬元，幾乎是東岸一半；至於全國婚禮花費最低是阿拉斯加州約1萬2000元。

婚禮花費節節上揚是因為通膨與人力成本居高不下，婚禮聘請一位DJ的費用比三年前大漲25%；化妝師和髮型師費用也分別上漲20%和18%；婚禮必備的鮮花、裝飾品價格也比三年前上漲20%；新娘婚紗也上漲19%。

其他婚禮必要項目，包括攝影師費用上漲8%，賓客餐飲費用也上漲7%，連結婚蛋糕售價也比三年前高出2%，唯一只有新郎禮服降價3%。

根據Zola調查，約300家婚禮配合廠商坦承2023年營業成本約83%會上漲，此外有26%廠商表示，因成本上揚被迫調漲售價；約17%廠商表示新人刪減婚禮預算；有77%廠商坦承提高費率。

拉斯維加斯(Las Vegas)婚禮公司Weddings by Leigh創辦人湯姆(Paige Thom)表示：「鮮花、裝飾或任何繁瑣物品，都需要額外的人力配合，人力成本急劇上升，廉價勞力已經不復存在。」