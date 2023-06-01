利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

網路銀行。示意圖。Image by Tumisu from Pixabay

聯準會為了對抗通膨而一路升息，利率 來到近20年新高點。對於消費者來說，高利率代表存款戶頭能多賺些利息，銀行為了爭取存戶則推出各種宣傳，但消費者不太可能在社區裡傳統銀行的基本存款帳戶找到優惠條件，根據理財網站Bankrate統計，基本存款帳戶目前年益率(Annual Percentage Yield，APY)只有0.24%。

Bankrate網站指出，高利率存款帳戶通常可以在網路銀行找到。Bankrate資深副總纔兼首席財務分析師麥克布萊德(Greg McBride)說，雖然網路銀行感覺可能跟傳統式大型銀行不太一樣，但同樣受到金融主管機關規範，存款也受到聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC)擔保。

麥克布萊德表示，已經擁有許多存款的銀行，並不需要再花成本去爭取更多生意，網路銀行則提供利率較高的商品，從消費者的角度來看，「把錢存到張開雙臂歡迎你的地方，對你比較有利」。

目前根據Bankrate網站資料，利率條件最佳的包括北卡羅來納州 第一公民銀行(First Citizens Bank)旗下CIT銀行(CIT Bank)的高利率存款帳戶(high-interest savings account)，年利率有4.6%，不收每月帳戶服務費。

蘋果公司(Apple )今年4月中旬宣布透過高盛集團(Goldman Sachs)旗下數位消費銀行Marcus推出存款帳戶，利率有4.15%，沒有最低存款餘額規定，iPhone手機用戶從Apple Wallet應用程式就可以開設帳戶。

定存(certificate of deposit,，CD)方面，網路銀行Bread提供兩年為期定存5.10%利率。

麥克布萊德表示，所有消費者都應該備妥應急預備金，以目前銀行市場高利率存款帳戶的條件來看，的確是消費者存錢的理想管道，可以讓存款在一段時間之後賺取利息收入。