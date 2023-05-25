退休族平均每月花4345元 主要開銷有4大項

勞工統計局統計顯示，居住成本是退休族最大額的支出。圖為賓州密德薩克斯鎮一處社區。(美聯社)

根據聯準會(Fed)統計，65至69歲美國人平均約有20萬元儲蓄，但這筆錢根本不足以過退休生活，因為勞工統計局(BLS)統計，65歲以上退休族平均每年稅前收入5萬5335元，但每年支出5萬2141元，也就是每月支出4345元，一旦有意外或緊急情況，恐怕就會入不敷出，因此可能仍需要有工作收入，才足以負擔生活所需的四大開銷。

一、住房費

BLS統計數據顯示，居住成本是退休族最大額的支出，超過年度總支出三分之一(36%)，儘管房價已自高點下滑，但退休族不妨以換屋方式變換現金，亦即出售大房的獲利做為退休金 、應急金或償還債務之用，不過缺點就是換屋後，得為新家花一筆裝潢費，但明智的選擇就是搬到住房成本較低的地區，或尋求和其他退休夫婦共享生活環境。

二、交通費

交通費是退休族第二大開銷，一年要花約7160元，如果另一半也有車，不妨考慮賣掉，因為兩部車同時需要的保險、保養和維修費用相當可觀；根據「美國公共交通協會」(APTA)表示，改搭公共交通工具取代開車，可以為每戶家庭每年省下近1萬元，或購買電動滑板車、電動自行車也是不錯的選擇。

三、保健費

退休族為減輕醫療負擔，加入便宜的健保 確實是最可行的方法，每年支付的健康醫療費約7030元，而且根據多項研究證實，勤加運動是減少疾病風險的最好方式，例如養成步行這種簡單運動習慣，有助於維護身體健康，減少不必要的醫藥支出。

四、伙食費

65歲以上的退休族每年伙食費占總支出12%以上，約6490元，不過想要避免伙食費超支的話，就得改掉經常外食的習慣，並在家料理三餐，不過採買食材仍須遵守購物清單，避免採購過量、白白浪費錢。

資深購物專家提出購物兩大關鍵，首先是永遠不要空肚子購物，再來就是購買打折商品，其他省錢方法包括：減少食物份量或將在餐廳吃不完的食物打包回家，當作下一頓飯。

專家表示，若能對四大開銷做出適度調整，錢就能用更久，也更能享受退休生活。