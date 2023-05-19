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這計畫助長者年省2000元醫藥費 卻只有一半人參加

記者顏伶如／即時報導
各州對於哪些民眾符合紅藍卡節省計畫參加資格，規定都不相同。Getty Images
各州對於哪些民眾符合紅藍卡節省計畫參加資格，規定都不相同。Getty Images

美國民眾屆滿65歲，符合使用俗稱紅藍卡聯邦醫療保險計畫(Medicare)時，常常被金額可觀的自掏腰包醫療開銷嚇到。

以2023年為例，紅藍卡B部份(Part B)保險年費及自付額 (deductible)累計要2205元，D部份(Part D)處方藥物保費可能要505元，還有共同保險(co-insurance)開銷、藥物自付款(co-pays)需要自行負責，才會進入重大傷病承保(catastrophic coverage)階段。住院將有1600元自付額，參加私人保險公司聯邦醫療保險優勢計畫(Medicare Advantage Plans)的民眾，前往系統內(in-network)醫師就診的自掏腰包金額上限上看8300元。

健保資訊網站eHealth日前公布最新調查顯示，參加聯邦醫療保險優勢計畫、差額保險計畫(Medigap)或D部份處方藥物保險方案的民眾當中，高達75%坦承擔心自己繳不起自掏腰包的醫藥帳單。

對於中低收入民眾來說，紅藍卡節省計畫(Medicare Saving Programs，MSPs)有助於降低自掏腰包花費。這些計畫也稱為紅藍卡購入計畫(Medicare Buy-In programs)或紅藍卡保費付款計畫(Medicare Premium Payment Programs)，能為紅藍A部份(Parts A)與B部份(Part B)提供大量折扣。美國中老年人協會(American Association of Retired People，AARP)指出，至少147萬民眾可以透過這些計畫每年省下2000元左右。

非黨派組織「全國老年委員會」(National Council on Aging，NCOA)資深計畫經理凱瑞許(Ann Kayrish)說，紅藍卡節省計畫可以發揮救命效果。她分析，對年收入1萬4000元至1萬5000元之間的民眾來說，紅藍卡B部份每月保費164元是頗大的開銷，「差別可能是有飯吃或沒飯吃」。

符合紅藍卡節省計畫的民眾當中，只有半數登記參加。凱瑞許指出，研究證明民眾並不知道有這些計畫的存在，有些人不願申請的理由是，覺得應該把資源讓給更有需要的其他人，某些民眾則基於對政府缺乏信任而沒申請參加，還有部份民眾是因為不了解計畫內容而沒登記。

各州對於哪些民眾符合紅藍卡節省計畫參加資格，規定都不相同。最近幾年裡，康乃狄克州、印地安納州、緬因州、麻州及紐約州紛紛放寬限制、簡化申請流程，希望讓更多有需要的民眾得以參加。

聯邦醫療保險 紅藍卡

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