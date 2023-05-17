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五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔

編譯盧炯燊/即時報導
Image by rostichep from Pixabay
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對許多人來說，自動支付帳單實在非常方便且節省時間，然而這種便利有時也會成為一個詛咒。

Credit Summit 執行長蘇什(Carter Seuthe) 解釋，即使能夠負擔，但如果有些東西或服務已不再需要時，正因為自動付款，會讓你不大察覺，變成無謂開銷；又例如閣下收入一旦出動波動，可能帳戶沒有足夠的錢，但照樣自動轉帳，到頭來造成透支，變相要付更多的費用。

經過多位財務專家的整理，最少有5種帳戶不宜使用自動轉帳。

信用卡

不少專家都極力建議消費者，必須每月全額支付帳單以避免高昂利息造成債務循環，因此許多人索性每月自動支付帳單。

可是個人理財網站 Knocked-up Money執行長格蘭特(Jeremy Grant)說，其實每月親自支付信用卡帳單是一個很好的提醒，你可回顧當月的花費是否有些並不需要或可以減少，同時確保每筆費用都沒存在欺詐行為。

水電費等開銷

Finder的貸款專家赫奇(Bethany Hickey) 說，水電瓦斯費之類的開銷，每月或每季的帳單金額會變，最不適合自動轉帳，假如有一個使用率特別高的月份，而你沒做好準備，那可能會出現透支的風險。

醫療費

紐約城市大學金融學教授希爾希科夫 (Dennis Shirshikov)指出，醫療帳單錯誤是很常見之事，自動轉帳可能會導致費用過高而不自知，所以最好是每次付款前檢查準確無誤。

健身房會員資格和各種訂閱服務

許多消費者認為固定付款是自動轉帳的完美選擇，但問題是，這些固定支出往往會變成可變化支出。希爾希科夫指出，這些服務可能容易產生隱藏費用或在沒通知下提高收費，因此必須密切注意每月的費用，確保不會超過應有的費用。

年度付款

資產保護專家 Real Estate Holding Company 的創始人、金融專家皮爾斯 (Andrew Pierce)說，忘記年度帳單實在太容易了，而且很可能忘記在遙遠的未來取消服務，有可能沒有為它們做付款預算，如果在沒有預料到的時候付款，可能造成透支，所以年度付費也不宜自動轉帳。

信用卡 健身 貸款

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