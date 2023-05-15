三情況 你應62歲領社安金

雖然62歲便可開始領取社安金，但美國民眾平均退休年齡是61歲。在某些情況下，盡早提領社安金對退休民眾來說，絕對合情合理。（Getty Images）

屆臨退休 的美國民眾對於提領社安金 的建議早就耳熟能詳：延後領取較為有利，太早提領則福利 縮水。富達投資(Fidelity)分析顯示，若在到達完全退休年齡(full retirement age，FRA)之前就領取社安金，每月支票大約縮水30%。

不過，蓋洛普民調(Gallup)2022年研究發現，雖然62歲便可開始領取社安金，但美國民眾平均退休年齡是61歲。在某些情況下，盡早提領社安金對退休民眾來說，絕對合情合理：

一、健康狀況

蓋洛普2021年調查發現，許多民眾擔心退休之後變成行動不便、突然需要動手術，或者被診斷出患有重病。稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)福利必須屆滿65歲才開始，某些意料之外的健康問題，醫療費用可能相當昂貴，若有固定收入來源將可應付各種開銷，避免因為醫療帳單而背債。

二、債務問題

美國聯邦準備理事會(Federal Reserve)統計顯示，2022年底美國民眾合計債務有16.9兆元，50歲至59歲之間民眾平均個人債務為8萬6994元。如果有社安金可拿，某些民眾就不必面對信用卡的高循環利息。手頭拮据的民眾，還可以在屆滿完全退休年齡之後，一邊領取社安金一邊工作。

三、與配偶協調領社安金

如果你與配偶都有資格領社安金，很多時候，收入較高的一方延後領取，收入較低者提前領取的作法較為合理。儘可能提高高收入配偶的社安金，通常最有利。此外，若有一方沒有工作，也可申請配偶福利。

等到屆滿完全退休年齡才開始領社安金的民眾，堪稱最完美的社安金提領模式。但已經下定決心要離開職場的民眾，面對退休生活應該在保持健康以及在債務問題上量力而為的兩者之間取得折衷。如果符合以上三種狀況，62歲開始領社安金便是合理的選項。

不確定下一步該怎麼走的民眾，其實並不孤單。聯邦準備理事會(Federal Reserve Board)數據顯示，仍在上班的美國勞工當中，只有40%對於退休存款感到有信心。