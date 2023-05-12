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買房碰上這五個問題 不值得買

編譯陳韻涵／即時報導
Image by Russell Holden from Pixabay
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買房是有利可圖且可能改變一生的投資，卻也可能花冤枉錢。商業內幕 (Business Insider)報導，許多買家願意花錢整修房屋，但如果需要矯正重大房屋缺失，就得衡量這筆投資是否值得，有些甚至花了大錢也修不好。

亞利桑納州房貸公司「Prime Plus Mortgages」創辦人霍華德(Loren Howard)與短期租屋平台「Airbnb」物產管理公司「Awning」創辦人兼執行長甘尼夏姆(Shri Ganeshram)建議，要買的房子若有以下五種狀況，可能不值得買家花錢。

●結構問題往往讓談判破局

霍華德表示，地基或牆壁裂縫或地板不平，可能顯示這棟物件有根本性的難解問題。其他目視可見的結構問題包括地板裂縫，甘尼夏姆認為，房子既然存在結構問題就不值得投資，「買房可能是夢想成真，但如果地基在你腳下崩毀，那簡直是惡夢，房子就該有穩固的地基。」

●電路相關問題很危險，還可能榨乾存款

霍華德表示，電路問題絕對需要聘請專家檢查與評估，「老舊或有問題的電力系統可能造成重大安全災害」。電問題除了可能危害屋主安全，修繕問題也要花大錢。甘尼夏姆認同表示，「如果看到一棟房子，其電線亂七八糟，這就是個明顯的警示。」

●隔絕材料差，未來要花大錢

 

氣流、冰冷內牆和房屋溫度不均(例如一個房間很熱、另一個房間卻很冷)，可能是隔絕不良所致。霍華德說，一旦搬進來，此問題可能會導致昂貴能源開銷。

●看到漏水、水痕要謹慎

甘尼夏姆說，「如果要經常抓漏，就不是在投資房產，而是掉進錢坑了。」

●通風不良可導致各種問題

 

甘尼夏姆說，「房子就像人一樣，需要呼吸，通風差勁的家可能長霉。」牆面過多的修補狀況，可能就是發霉引起的。甘尼夏姆表示，「當牆面看起來像在隱藏秘密，有很高機率它就是有問題。」

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