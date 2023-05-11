妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

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愛阿華州 婦人法蘭‧魯爾(Fran Ruhl)2022年1月20日過世的4周之後，她的家人收到愛州公共服務廳(Department of Human Services)寄發通知函指出，愛州聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡 )為魯爾花了22萬6611.35元醫療費 用，依法有權向魯爾遺產索款。

通知函中指出，愛州政府有權對魯爾生前完全持有或部分持有的資產索款，如果魯爾的配偶依然健在，或者魯爾身後留下有身心障礙的子女，索償行動將等到配偶或子女過世之後才展開，但積欠款項的事實並不會改變。

信上寫道，家屬有30天時間可以回覆。魯爾的女兒卡葛蘭(Jen Coghlan)說，收到信時不禁說道：「這封信是要做什麼的？這到底是什麼東西？」

雖然通知函看起來像詐騙集團的假信件，其實卻是愛州政府發出的真實信件。聯邦法律規定全美各州必須訂有「遺產追繳計畫」(estate recovery programs)，追討政府為白卡民眾支付的醫療開銷。「白卡與兒童健康保險計畫付款與使用委員會」(Medicaid and CHIP Payment and Access Commission，MACPAC)2021年報告指出，追討行動每年大約得到7億多元款項。

各州政府有權決定要追討哪一種醫療帳單、要鎖定哪一種資產展開追討行動。某些州追討金額極少，根據聯邦政府報告，夏威夷州的白卡遺產追繳計畫在2019年總共只收到3萬1000元。相較之下，愛阿華州在2019年則追討到2600多萬元。

「遺產追繳計畫」的支持者說，這項機制有助於確保擁有可觀資產的民眾不會對白卡占便宜。反對派人士則說，有辦法的民眾早就提前把資產藏好，不怕身後遭到追繳。

魯爾生前與83歲丈夫亨利‧魯爾(Henry Ruhl)住在1964年購買、位於小鎮裴瑞(Perry)的832平方呎的簡陋小屋，郡政府估計房價為8萬1470元。由於房屋為魯爾夫妻共同持有，未來亨利‧魯爾過世之後，「遺產追繳計畫」便可針對原本法蘭‧魯爾的持份展開追繳。

魯爾先生日前與女兒一起查看文件，商量如何面對白卡「遺產追繳計畫」，所幸只要他仍然在世，並不會被逼著離開房子。他也知道，即使政府最後取得妻子持有的房產金額，還是遠遠不及政府為妻子所花的22萬6611.35元醫療費。