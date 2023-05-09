又升息 對信用卡、車貸、房貸、儲蓄有什麼衝擊？

聯準會(Fed)為壓抑通膨，3日宣布再升息一碼，已是連續十次升息，借貸成本升高的衝擊無所不在。抵押貸款機構房地美（Freddie Mac）上周報告稱，基準30年期抵押貸款的平均利率從前一周的6.39%微升至6.43%，而去年同期的平均利率為5.10%。美聯社

聯準會 (Fed)為壓抑通膨，3日宣布再升息一碼，已是連續十次升息，借貸成本升高的衝擊無所不在，以下便從與消費者最相關的信用卡、儲蓄、房貸、車貸等各方面預測可能帶來的影響。

信用卡

升息可能使信用卡年利率 提高0.25%，也就是以聯準會數據顯示的平均利率20.9%來看，可能會增加到21.15%。假設利率為20%且欠4000美元卡債、每月只固定繳110美元，則需要近五年的時間才能還清債務，中途會支付約2200美元利息。年利率每增加一個百分點就需要多花兩個月的時間還清卡債，並額外多付215美元利息。

儲蓄

存款利率並不總是跟著隨聯準會走，在多年的低存款利率後，目前大型全國性銀行的存款利率仍小有變動，金融服務公司Bankrate的數據顯示，平均僅0.23%。但一些中小型銀行呼應聯準會升息，終於提供更高的利率。尤其是一些網銀，提供3%到4%甚至更高的利率，也有4%或更高的1年期定存，一些促銷活動利率可以高達 5%。

房貸

抵押貸款 機構房地美（Freddie Mac）上周報告稱，基準30年期抵押貸款的平均利率從前一周的6.39%微升至6.43%，而去年同期的平均利率為5.10%。若是最近打算買房，且已經因高通膨花了更多錢在食物、天然氣和其他必需品上，那麼買房計畫將遙不可及，畢竟更高利率可能導致每月多繳數百美元的房貸。

車貸

因電腦晶片和其他零部件短缺的情況有所緩解，汽車製造商正在拉高產量，許多廠牌甚至降價或限額提供折扣，但省下的錢還是得花在車貸上。

根據汽車資訊網Edmunds數據，從聯準會去年3月升息以來，新車貸款平均利率已從4.5%升至7%、二手車貸款小幅下降至11.1%。且每月需繳的平均額都在上升，其中新車平均增加72美元至729美元；二手車每月增加20美元至546美元。兩者貸款年期平均約為70個月。

新車平均價格較去年年底降至4萬7749美元，但與去年五月相比仍然很高。二手車平均價格較去年5月的峰值下跌7%至2萬8729美元，且價格也在回升。以此計算，現在繳清一輛新車車貸需付出8655美元的利息，分析師表示許多人將對買車卻步。