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六種治療 紅藍卡不付

記者顏伶如／即時報導
俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)為美國老年人的絕大多數醫療需求提供服務，包括住院、看診、各種檢測及處方藥品。Getty Images
俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)為美國老年人的絕大多數醫療需求提供服務，包括住院、看診、各種檢測及處方藥品。Getty Images

俗稱紅藍卡聯邦醫療保險計畫(Medicare)為美國老年人的絕大多數醫療需求提供服務，包括住院、看診、各種檢測及處方藥品。以下則是紅藍卡並不給付的項目：

一、配眼鏡及眼睛檢查

紅藍卡雖然給付白內障手術等眼科開銷，但不包括例行眼睛檢查、配眼鏡或隱形眼鏡。紅藍卡持有人向私人保險公司購買俗稱「差額保險」(Medigap)的聯邦醫療保險補充保險(Medicare Supplement Insurance)，同樣不給付這些項目。「聯邦醫療保險優勢計畫」(Medicare Advantage plans)則為例行視力檢查、配眼鏡提供給付。

對某些民眾來說，每年花幾百元購買眼科保險(vision insurance policy)是合理的選擇，可以用來支付眼鏡、隱形眼鏡開銷。

二、助聽器

與耳朵有關的疾病雖然獲得紅藍卡給付，但紅藍卡與「差額保險」對於例行聽力檢查或助聽器則不給付。

參加「聯邦醫療保險優勢計畫」的民眾則應檢查給付項目，如果助聽器並不包括在內，可考慮另外購買保險或參加折扣計畫會員。某些方案為低收入民眾提供助聽器補助。國會2017年通過立法，某些助聽器不需醫師處方就能在藥局或其他零售商店直接購買。

三、牙齒保健

紅藍卡與「差額保險」並不給付例行牙齒檢查或假牙、根管治療。某些「聯邦醫療保險優勢計畫」提供牙齒保險，民眾也可另外購買單獨的牙齒保險或參加折扣計畫。

四、海外就醫

紅藍卡與絕大多數「聯邦醫療保險優勢計畫」對於美國之外的醫療花費都不給付。經常出國的民眾可考慮購買提供海外給付的某些「差額保險」。

五、足部醫療(Podiatry)

足部例行護理例如去除老繭並不在給付範圍。紅藍卡B部份(Part B)保險對於糖尿病造成神經傷害的足部檢查與治療提供給付，也為受傷或疾病的足部醫療給付，例如槌狀腳趾(hammertoe)、拇趾外翻變形(bunion deformities)、跟骨骨刺(heel spurs)。

可能面臨這些開銷的民眾，可考慮設立專門的儲蓄帳戶，為足部醫療開銷預做準備。

六、養老院照護

紅藍卡僅為極少數的復健中心暫住提供給付，例如髖關節手術後數周需要住院接受復健治療。如果因為身體虛弱、年事已高而必須住到養老院或有輔助看護的養老機構(assisted living facilities)，紅藍卡則不給付。養老院花費平均每年9萬元，若要單獨房間則每年花費超過10萬。

對於收入有限的民眾來說，俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)將能為養老院補助派上用場。

聯邦醫療保險 紅藍卡 養老院

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