除了房價 購屋應爭取壓低的另外4種費用

購屋時如果把討價還價的技巧運用在房屋價格以外的項目上，運氣好的話可省上成千上萬元。Getty Images

購屋時如果把討價還價的技巧運用在房屋價格以外的項目上，運氣好的話可省上成千上萬元。

房屋的價格固然很重要，尤其在貸款利率 不斷上升時，但由於某些地區的房市仍然炙手可熱，希望透過談判降低屋價的買家可能會失去競標的機會。

財務顧問和房產經紀人表示，在某些市場，買家應該把更多精力放在談判其他的費用上，即使萬物皆漲的情況下，與搬家公司、貸款機構和公用事業討價還價，也能省下數千美元。

卡麗和法蘭西斯柯（Kalli & Francesco Vetrano）夫婦去年在紐約州 羅克維爾森特買下一間房子，他們比較了幾家能源公司，最後選擇了一家本地的公司，而不是經常打廣告的知名品牌，每月大約可節省了20至30元的加熱用燃油費。

貸款利率

財務顧問表示，能夠省下大錢的往往是四處比價以及與銀行談判貸款利率。根據房屋網站Zillow的一項調查，約72%的潛在買家沒有四處比價，也沒有找到最適合自己財務狀況的貸款。

根據房地美（Freddie Mac）研究2010年至2021年的案例，借款人向兩個不同貸款機構申請時，利率平均可減少0.10個百分點；2022年的前11個月，平均貸款利率以40年來最快速度增長並超過7%時，同樣情形，平均利率可減少一倍，達到0.20個百分點。

以40萬美元的房價為例，買家首付20%，目前貸款利率從6%到7%左右；在30年內，利率6%和7%的差別，加起來可節省約75,000元利息。

要求免除某些費用

加州 聖塔巴拉的財務顧問席德瑞斯（Shane Sideris）說，由於房屋貸款量比一年前大幅下降，許多貸款機構為爭取業務，可能願意免除某些費用。擔任貸款經理的辛杜嘉（Aniva Hinduja）說，可以協商的費用包括準備和辦理貸款的初始費用（origination fees）、手續費和貸款申請費。她說，多數貸款機構在借款人提交申請前會估算一筆費用。

辛杜嘉說，這筆費用可能達到貸款總額的1%到2%，若貸款機構可考慮免除一些費用，將不無小補。例如，一筆40萬元的貸款，可能要支付高達8000元給貸款機構。

降低搬家費用

貸款利率上揚讓房市交易冷卻，連帶使搬家計畫也受到影響。富國銀行(Wells Fargo)咨詢部主管歐文(Emily Irwin)說，這可能使一些搬家公司的報價更好談判。

根據房產網站Realtor統計，在地的搬家費用平均為1250元，長途搬家費用則略低於5,000元（以兩到三室的房屋、1,000英里計算）。

歐文表示，至少要向三家搬家公司詢價，讓搬家公司在對房屋和物品進行估算後以書面提供包價。她說，搬家公司通常會收取固定費用或按小時收費，如果是按小時收費，一定要問清估計的小時數，並要求在合同中列出上限，以便知道可能的最高費用。

減少維護成本

一旦入住房屋，維護的費用就會迅速增加。麻州 財務規劃師科斯塔（Cheryl Costa）說，要想辦法削減這些開支。為了換取約10%的折扣，科斯塔會在草坪上掛上了園藝師的宣傳招牌，每年春天和秋天，這塊牌子都會在她的院子掛上一周左右。

她還與鄰居們合作，與鋪設車道和房屋粉刷等公司協商出團購價格。金融理財顧問羅斯曼（Rossman）去年透過同意為製造商撰寫消費評論，在購買浴缸時便省下了1,000元。