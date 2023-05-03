提高信用經歷拍成視頻 助她現在月入十萬

把提高信用的經歷拍成影片，幫助31歲的潔絲敏‧麥克考爾現在每月進帳的被動收入高達十萬元。（取材自領英）

把提高信用的經歷拍成影片，幫助31歲的潔絲敏‧麥克考爾(Jasmine McCall)現在每月進帳的被動收入高達十萬元。

麥克考爾2021年在亞馬遜 (Amazon)擔任資源經理，年薪12萬4000元；她為了增加收入，利用閒暇時間撰寫個人理財內容。

某天，麥克考爾在YouTube 發布一段影片，分享她對信用報告中的錯誤資訊提出異議，便將信用評分從495分提升至836分。

影片來源：youtube/Life With Jazzy Mac

當時製作影片的月收入約1000元，可打平育兒開銷；半年後，因影片點閱率高，她2022年5月辭去亞馬遜的工作，專心做副業；她的丈夫傑(Jay)後來也辭去軟體工程師的工作來幫她。

麥克考爾表示，2022年12月到2023年3月，他們每月平均賺進10萬5000元的被動收入，大多源自數位產品和YouTube廣告收益，而麥克考爾認為最棒的部分是她每天只要工作兩小時。

麥克考爾歸納她的成功歷程並無私分享：

● 開誠布公創造契機

麥克考爾自視她的影片對觀眾很有價值，信用與債務問題很常見，但公開談論卻是禁忌。

麥克考爾在YouTube頻道中公開談論自身困境，如今在財務與事業都迎來成功。

2021年1月，麥克考爾利用薪資、儲蓄 和股利付清11萬元學貸與卡債。

她的第一支影片分享如何面對討債公司並提升信用評分，影片獲得熱烈迴響，上片四個星期就有16萬人觀賞，迄今為她賺進5萬元YouTube廣告收益。

麥克考爾隨後加入「YouTube合作夥伴計畫」(YouTube Partner Program)，從Google賺取廣告收益，這不僅協助她在搜尋列表中排得更前面YouTube，同時增加她的訂戶並拓展合作機會。

● 聽取聽眾建議激發產品靈感

麥克考爾分享第一段影片後，觀眾詢問她更多關於信用的建議，她遂推出第一個數位產品「DIY提高信用工具」(DIY Credit Boost Kit)；之後，麥克考爾又收到關於買房的問題，她去年10月推出買房工具，而當她面臨觀眾提問如何修飾履歷時，她又推出數位履歷工具。