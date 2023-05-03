我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

何處是老家／年輕人不願做 高齡護工挑戰大

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

提高信用經歷拍成視頻 助她現在月入十萬

編譯陳韻涵／即時報導
把提高信用的經歷拍成影片，幫助31歲的潔絲敏‧麥克考爾現在每月進帳的被動收入高達十萬元。（取材自領英）
把提高信用的經歷拍成影片，幫助31歲的潔絲敏‧麥克考爾現在每月進帳的被動收入高達十萬元。（取材自領英）

把提高信用的經歷拍成影片，幫助31歲的潔絲敏‧麥克考爾(Jasmine McCall)現在每月進帳的被動收入高達十萬元。

麥克考爾2021年在亞馬遜(Amazon)擔任資源經理，年薪12萬4000元；她為了增加收入，利用閒暇時間撰寫個人理財內容。

某天，麥克考爾在YouTube發布一段影片，分享她對信用報告中的錯誤資訊提出異議，便將信用評分從495分提升至836分。

影片來源：youtube/Life With Jazzy Mac

當時製作影片的月收入約1000元，可打平育兒開銷；半年後，因影片點閱率高，她2022年5月辭去亞馬遜的工作，專心做副業；她的丈夫傑(Jay)後來也辭去軟體工程師的工作來幫她。

麥克考爾表示，2022年12月到2023年3月，他們每月平均賺進10萬5000元的被動收入，大多源自數位產品和YouTube廣告收益，而麥克考爾認為最棒的部分是她每天只要工作兩小時。

麥克考爾歸納她的成功歷程並無私分享：

● 開誠布公創造契機

麥克考爾自視她的影片對觀眾很有價值，信用與債務問題很常見，但公開談論卻是禁忌。

麥克考爾在YouTube頻道中公開談論自身困境，如今在財務與事業都迎來成功。

2021年1月，麥克考爾利用薪資、儲蓄和股利付清11萬元學貸與卡債。

她的第一支影片分享如何面對討債公司並提升信用評分，影片獲得熱烈迴響，上片四個星期就有16萬人觀賞，迄今為她賺進5萬元YouTube廣告收益。

麥克考爾隨後加入「YouTube合作夥伴計畫」(YouTube Partner Program)，從Google賺取廣告收益，這不僅協助她在搜尋列表中排得更前面YouTube，同時增加她的訂戶並拓展合作機會。

● 聽取聽眾建議激發產品靈感

麥克考爾分享第一段影片後，觀眾詢問她更多關於信用的建議，她遂推出第一個數位產品「DIY提高信用工具」(DIY Credit Boost Kit)；之後，麥克考爾又收到關於買房的問題，她去年10月推出買房工具，而當她面臨觀眾提問如何修飾履歷時，她又推出數位履歷工具。 

麥克考爾的丈夫利用Adobe Photoshop和Canva等製圖軟體製作前述工具，麥克考爾則負責文字內容，履歷工具定價17元，信用工具47元，買房工具69元。這些數位工具成為他們的重要收入，例如從2022年1月到4月，兩人透過提高信用工具賺進10萬3511元，同期間的YouTube廣告收益為1萬4779元。

麥克考爾夫婦原本債台高築，後來制定計畫，四年內還清學貸卡債等12萬6000元債務...
麥克考爾夫婦原本債台高築，後來制定計畫，四年內還清學貸卡債等12萬6000元債務。（ABC電視台截圖）

YouTube 亞馬遜 儲蓄

上一則

巧克力也會變質 愈純能放愈久

下一則

五種食物應冷藏 你卻沒放冰箱

延伸閱讀

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡
Apple Watch介面翻新更像iPhone 「按表冠」輕鬆瀏覽App

Apple Watch介面翻新更像iPhone 「按表冠」輕鬆瀏覽App
在小學愈來愈普遍…救下一代 澳洲全面禁止娛樂電子煙

在小學愈來愈普遍…救下一代 澳洲全面禁止娛樂電子煙
香港超人氣偶像姜濤慶生 粉絲擠爆銅鑼灣 請全港人免費坐車

香港超人氣偶像姜濤慶生 粉絲擠爆銅鑼灣 請全港人免費坐車

熱門新聞

Photo by Vlad Deep on Unsplash

買汽車保險 這三家公司最便宜

2023-04-28 12:19
Trader Joe's是準備一頓方便晚餐的最佳去處。取自Shutterstock

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

2023-04-27 10:18
二手車的價格仍偏高，不過市場開始冷卻的跡象已出現。Getty Images

這十款二手車品牌 今年貶值最多

2023-05-02 12:32
來自德國的平價連鎖超市阿爾迪(Aldi)。路透

到Aldi買菜 這天不要去

2023-04-28 11:45
沙丁魚是Omega-3脂肪酸營養補充劑的經濟實惠替代品。取自pexels

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

2023-04-26 09:35
登山健行時，選一雙舒適、抓地力強的健走鞋很重要。取自pexels

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

2023-05-01 09:35

超人氣

更多 >
當心這種蟲…咬一口毀一生 蜱咬病例飆增

當心這種蟲…咬一口毀一生 蜱咬病例飆增
「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景
美股三大指數重挫逾1% 這些股票再掀拋售潮

美股三大指數重挫逾1% 這些股票再掀拋售潮
德州「行刑式」5死槍案 兇手案發現場附近落網

德州「行刑式」5死槍案 兇手案發現場附近落網
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行