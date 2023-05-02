企業揪團做義工 有助拓展生意 一舉兩得

客戶關係管理公司賽富時的義工努力將馬西實驗學校的課程變得更充實，幫助該校培養高中畢業生成為軟體工程師。美聯社

透過打包食物、清理公園或募捐等一日活動來回饋社區，這是多數企業義工活動的內容。

企業永續經營與社會責任顧問湯瑪絲（Kari Niedfeldt-Thomas）表示，讓義工們持續參與，才能融入到社區中，更了解服務對象的需求，心態上不是「我在幫你」，而是「我們合作讓社區變得更好」。湯瑪絲說，這不是行善，而是成就一種關係，而越來越多企業試圖透過慈善事業來培養這種關係。

客戶關係管理顧問公司賽富時（Salesforce）便是個很好的例子，有著完善的志願者與資源計畫，關注教育 、勞動力發展以及氣候與社區的適應力。該公司副總裁史密斯（Ron C. Smith）說，回饋社區一直是他們的DNA ，也是創新的力量。

該公司是「1%承諾運動」（Pledge 1% movement）的一份子，承諾捐出股權、時間、產品和利潤 的1%。賽富時透過這些「捐贈」來支持非營利組織，例如與馬西實驗學校（Marcy Lab School）合作，該組織將高中畢業生免費培訓成軟體工程師，賽富時提供一些軟體使用權，並考慮雇用該校的部分畢業生。

賽富時副總裁史密斯（Ron C. Smith）說，回饋社區一直是該公司的DNA，也是創新的力量。美聯社

馬西實驗學校聯合創辦人奧邦納（Reuben Ogbonna）說，賽富時沒有像其他資助者那樣，對一個新的非營利組織能否處理大量捐款抱持懷疑；相反的，賽富時的義工正努力將馬西實驗學校的課程變得更充實。

對卡瓦哈爾（Enmanuel de la Nuez Carvajal）來說，被馬西實驗學校錄取也是夢想成真。他像許多加入該校的高中應屆畢業生一樣，2020年從馬西實驗學校結業後，被軟體公司Asana錄用，目前是一名軟體工程師。

這些都是讓義工們興奮的結果，並成為他們持續參與幫助社區的動力。賽富時副總裁莫瑞索尼 （Naomi Morenzoni）說，該公司每年約有87%的員工捐出時間；根據一項數據顯示，2022年透過企業贊助的活動，員工志願參與率為17%。莫瑞索尼說，時代不同了，如果一家企業與求職者的價值觀不一致，50%的人不會接受這份工作。

賽富時以每年提供每位員工7天的有薪假來從事義工，並提撥總額不超過5,000元的相對捐款等條件，作為招募和留住員工的方法。莫瑞索尼說，公司內部調查顯示，91%從事義工的員工表示自己對平時工作的投入度更高。她說，這對公司有好處，對社區有好處；這不是慈善，這是一門好生意。

但不是每個人都認同該公司的做法。一位大股東在2月寫信給賽富時執行長貝尼奧夫（Marc Benioff），要他們「停止作為社會變革的平台，專注於為客戶服務」。儘管賽富時不願對投資 者的抱怨發表評論，但公司表示，對志願服務的承諾將持續下去。