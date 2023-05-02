企業揪團做義工 有助拓展生意 一舉兩得
透過打包食物、清理公園或募捐等一日活動來回饋社區，這是多數企業義工活動的內容。
企業永續經營與社會責任顧問湯瑪絲（Kari Niedfeldt-Thomas）表示，讓義工們持續參與，才能融入到社區中，更了解服務對象的需求，心態上不是「我在幫你」，而是「我們合作讓社區變得更好」。湯瑪絲說，這不是行善，而是成就一種關係，而越來越多企業試圖透過慈善事業來培養這種關係。
客戶關係管理顧問公司賽富時（Salesforce）便是個很好的例子，有著完善的志願者與資源計畫，關注教育、勞動力發展以及氣候與社區的適應力。該公司副總裁史密斯（Ron C. Smith）說，回饋社區一直是他們的DNA，也是創新的力量。
該公司是「1%承諾運動」（Pledge 1% movement）的一份子，承諾捐出股權、時間、產品和利潤的1%。賽富時透過這些「捐贈」來支持非營利組織，例如與馬西實驗學校（Marcy Lab School）合作，該組織將高中畢業生免費培訓成軟體工程師，賽富時提供一些軟體使用權，並考慮雇用該校的部分畢業生。
馬西實驗學校聯合創辦人奧邦納（Reuben Ogbonna）說，賽富時沒有像其他資助者那樣，對一個新的非營利組織能否處理大量捐款抱持懷疑；相反的，賽富時的義工正努力將馬西實驗學校的課程變得更充實。
對卡瓦哈爾（Enmanuel de la Nuez Carvajal）來說，被馬西實驗學校錄取也是夢想成真。他像許多加入該校的高中應屆畢業生一樣，2020年從馬西實驗學校結業後，被軟體公司Asana錄用，目前是一名軟體工程師。
這些都是讓義工們興奮的結果，並成為他們持續參與幫助社區的動力。賽富時副總裁莫瑞索尼（Naomi Morenzoni）說，該公司每年約有87%的員工捐出時間；根據一項數據顯示，2022年透過企業贊助的活動，員工志願參與率為17%。莫瑞索尼說，時代不同了，如果一家企業與求職者的價值觀不一致，50%的人不會接受這份工作。
賽富時以每年提供每位員工7天的有薪假來從事義工，並提撥總額不超過5,000元的相對捐款等條件，作為招募和留住員工的方法。莫瑞索尼說，公司內部調查顯示，91%從事義工的員工表示自己對平時工作的投入度更高。她說，這對公司有好處，對社區有好處；這不是慈善，這是一門好生意。
但不是每個人都認同該公司的做法。一位大股東在2月寫信給賽富時執行長貝尼奧夫（Marc Benioff），要他們「停止作為社會變革的平台，專注於為客戶服務」。儘管賽富時不願對投資者的抱怨發表評論，但公司表示，對志願服務的承諾將持續下去。
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